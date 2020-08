Blitz all'autolavaggio di piazza Tevere, la Finanza trova quattro dipendenti senza mascherina: scattano le multe

RIETI - Controlli sul rispetto delle norme per il contenimento della diffusione da coronavirus a tutto campo in città e non solo nei luoghi della movida in centro storico. Nel pomeriggio blitz dei militari della Guardia di finanza presso l'autolavaggio lungo la via Terminillese. Quattro le sanzioni elevate.

Con l'allarme sociale scattato dopo il recente e sensibile incremento della curva epidemiologica, tutte le forze dell'ordine sono impegnate in attività di controllo e di vigilanza non solo presso locali, pub, ristoranti e bar ma anche in altri esercizi. Nel pomeriggio di ieri i finanzieri del comando di Rieti sono intervenuti a Piazza Tevere presso l'autolavaggio in prossimità dell'incorcio della Terminillese con via delle Viti.

Qui - mentre gli operatori erano al lavoro impegnati nel lavaggio e nella pulizia delle autovetture - quattro di loro sono stati sorpresi intenti a lavorare privi della mascherina per la protezione delle vie aeree alla presenza di diversi clienti.

I quattro giovani stranieri - come previsto dalla normativa - sono stati sanzionati per non aver ottemperato alle prescrizioni vigenti in materia di contenimeto da Covid-19. Era stato lo stesso questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo ad annunciare una rigida applicazione dei protocolli di sicurezza previsti per evitare pericolosi comportamenti e atteggiamenti a rischio di contagio.

