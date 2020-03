© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra gli angeli di questa emergenza sanitaria Covid ci sono anche loro. Stefano e Simone Sorgini, padre e figlio, titolari dell'autolavaggio Ferrari Car Detailing di via Ferrari, a Pescara. I due artigiani pescaresi hanno deciso di effettuare sanificazione ad ozono gratuita per autoambulanze di 118 e Pubblica Assistenza, mezzi di Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, per dare un contributo e un sostegno a chi quotidianamente mette a rischio la propria salute nella difficile lotta contro la pandemia da Covid-19.«L'ozono è un disinfettante naturale che, grazie ad un apposito macchinario, inibisce i virus rendendo l’ambiente sterile per circa 15 giorni. Prima dell’epidemia di Coronavirus, come autolavaggio, già facevano le santificazioni interne alle automobili, e quindi abbiamo pensato di offrire questo servizio gratuitamente per i mezzi di pubblico servizio. Il nostro è un sistema approvato anche dal Ministero della Salute. Se prima questi interventi erano periodici, oggi si rendono necessari con frequenza maggiore perché c'è la possibilità che una persona affetta da Covid-19 sia entrata nella vettura o nell’ambulanza».Il progetto è di respiro nazionale, lanciato dall'associazione Detailing Italia, ma per l'Abruzzo, e in particolare sulla città di Pescara, sono Stefano e Simone Sorgini ad aver dato la disponibilità ad offrire il servizio. «E' il nostro modo di contribuire al superamento di questa emergenza. Visto che siamo fermi con il lavoro dell'autolavaggio, abbiamo pensato di mettere a disposizione il nostro tempo e la nostra professionalità. Siamo al fianco di strutture sanitarie e forze dell'ordine. Quando riconsegniamo il mezzo o l'ambulanza sanificata, la cosa che ci rende orgogliosi è vedere il sorriso sul volto di infermieri e agenti perché sanno di poter torbare a bordo di un mezzo più sicuro per la loro salute».