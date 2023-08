Documenti non in regola, nei guai gestore di un autolavaggio.

I carabinieri della compagnia e del Nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo, supportati da funzionari dell0Ispettorato territoriale del lavoro, nel corso di controlli ad attività dei quartieri Cappuccini e Murialdo del capoluogo, hanno denunciato in stato di libertà un cinquantasettenne straniero, amministratore unico di un autolavaggio. L'uomo, in base a quanto ricostruito, è ritenuto responsabile di non aver redatto tutti i documenti di valutazione dei rischi necessari alla gestione dell'autolavaggio.