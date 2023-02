Spaccio di droga e lavoratori impiegati in nero, chiuso un autolavaggio in città

Droga e lavoratori in nero, chiuso un autolavaggio a Viterbo. Sabato scorso, nella zona nord della città, i carabinieri della compagnia, supportati da personale del Nucleo cinofili di Roma e del locale Nucleo ispettorato del lavoro, hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, al gestore di un autolavaggio.

Sono state emesse sanzioni amministrative per circa 10mila euro. Le indagini dei militari hanno infatti rilevato l’impiego di due lavoratori irregolari. Tra questi, un ventott28enne straniero è stato denunciato in libertà per violazioni degli obblighi di soggiorno sul territorio nazionale; l’altro, 24enne anch’egli straniero, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana in due confezioni.