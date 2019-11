Roma, controlli in autolavaggi alla Borghesiana: uno chiuso l'altro multato

Sequestrato a Roma, dalla Guardia costiera, un deposito temporaneo di rifiuti speciali e un capannone in una carrozzeria. Sanzioni e sospensione, rispettivamente, invece, per due autolavaggi. Controlli anche in un cantiere nautico a Fiumicino. Le operazioni rientrano nell'attività di controllo per reprimere violazioni in materia ambientale.

A seguito di un' accurata indagine e di diversi sopralluoghi congiunti con il personale della Polizia metropolitana di Roma e il personale della stazione carabinieri di Tor Bella Monaca, il Nucleo operativo polizia ambientale della Guardia costiera di Roma ha effettuato controlli presso due autolavaggi e una carrozzeria alla Borghesiana. Dai controlli è stato disposta per un autolavaggio la temporanea sospensione dell'attività artigianale per mancanza delle regolari autorizzazioni per le emissioni in atmosfera; per l'altro autolavaggio è stata elevata una sanzione amministrativa per mancanza della documentazione sullo smaltimento di rifiuti pericolosi. All'interno invece della carrozzeria, il personale ha accertato e posto sotto sequestro un deposito temporaneo di rifiuti speciali, sette autovetture in lavorazione, e un capannone presente su un area di circa 400 metri quadrati. L'amministratore unico della società e il proprietario del terreno sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria di Roma.

Infine, il personale ha effettuato un controllo presso un cantiere nautico nel Comune di Fiumicino, dal quale sono emerse violazioni in materia ambientale e per le quali è stato posto sotto sequestro un locale adibito abusivamente a servizi igienici non collegato alla rete fognaria, e un sistema idraulico finalizzato al prelievo dell'acqua dal Tevere per la pulizia degli scafi delle imbarcazioni custodite nel Cantiere. Sono in corso ulteriori accertamenti per l'individuazione di ulteriori, eventuali illeciti in materia ambientale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA