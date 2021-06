Furto nella notte all'autolavaggio, in 4 portano via 800 euro: arrestati dai carabinieri di Aprilia

Mercoledì 30 Giugno 2021, 18:04

Sorpresi in piena notte, in via Guardapasso, a rubare presso un autolavaggio. Ad Aprilia i carabinieri hanno arrestato 4 persone, tra loro anche una donna ed un minorenne. I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio contro furti e rapine ed hanno sorpreso il gruppetto a scassinare i distributori automatici dell’autolavaggio. Avevano già prelevato 800 euro. Questa mattina è stato convalidato l’arresto ai domiciliari per tutti i maggiorenni, mentre per il minore è stato disposto il trasferimento presso un centro di prima accoglienza.