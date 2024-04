Lunedì 15 Aprile 2024, 04:30

Il centro di Viterbo sarà di nuovo un set per un film. L’ultima volta in ordine di tempo è stato lo scorso autunno, nel quartiere medievale di San Pellegrino, per il film “In the hand of Dante” diretto da Julian Schnabe e prodotto dal grande Martin Scorsese, con star del calibro di Gerard Butler, Jason Momoa, Oscar Isaac e Gal Gadot. Questa volta invece torna una produzione italiana. Si tratta di una pellicola che ricostruisce la storia di Eleonora Duse, la più grande attrice del suo tempo (1858-1924).

Si intitola “Duse”, il regista è Pietro Marcello (che firma anche la sceneggiatura con Letizia Russo e Guido Silei), la produzione è di Palomar e Avventurosa. A interpretare la “divina” è Valeria Bruni Tedeschi (“La pazza gioia”, “Il capitale umano”, “Baciami ancora” e tantissimi altri titoli). Le riprese sono cominciate lo scorso 4 marzo e oggi la troupe si sposterà a Viterbo, per alcune scene che saranno girate nella zona del teatro dell’Unione. Tra le altre, è prevista una scena con l’arrivo di un’auto davanti all’ingresso del teatro.

Per l’occasione, il Comune ha disposto una serie di divieti alla circolazione e alla sosta delle auto. In particolare, dalle 5 di stamattina alle 18 di sabato prossimo, e comunque fino a cessata necessità, in piazza Verdi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Stesso divieto dalle 5 di oggi alle 10 di domani, nell'area di parcheggio di in viale Capocci (di fronte alla Camera di commercio), limitatamente alla fascia degli stalli di sosta a pagamento lungo la ferrovia. Dalle 15 alle 23 di oggi in via Teatro nuovo, via Chiusa e via San Marco sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, oltre al divieto di circolazione. Dalle 17 alle 23 di oggi, per agevolare l'arrivo dell'auto di scena in prossimità dell'ingresso del Teatro, gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale interverranno interrompendo temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale e disponendo le eventuali deviazioni, «applicando altresì ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta che dovessero rendersi necessarie, su tutte le vie interessate dalla riprese e più precisamente su via Fratelli Rosselli, piazza Verdi, via Teatro nuovo, via Chiusa e via San Marco».