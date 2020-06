Bagnoregio, la Croce rossa dà una mano per la maturità e gli studenti contraccambiano

La maturità non è solo una questione di esami e gli studenti neo diplomati dell'Istituto comprensivo Fratelli Agosti di Bagnoregio lo hanno dimostrato con un bel gesto.

urante gli esami di Stato, che si sono svolti dal 17 al 26 giugno, in base alla convenzione con il ministero dell'Istruzione, i volontari della Cri sono stati impegnati per assicurare il rispetto delle norme anti contagio. Vedere la Cri impegnata nella loro scuola, deve aver fatto scattare qualcosa tra i ragazzi che hanno subito organizzato una colletta. E nei giorni scorsi hanno consegnato al presidente della sezione di Bagnoregio e Lubriano, Stefano Bizzarri, la somma raccolta di 660, che serviranno a finanziare le attività sociali e sanitarie della Cri locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA