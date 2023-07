Martedì 11 Luglio 2023, 05:20

Torna a Viterbo, con la quarta edizione, Ombre Festival, organizzato dell’associazione delle Ombre (ex Mariano Romiti) in collaborazione con il Comune di Viterbo nell’ambito del programma “Sogno di una notte d’estate”. Dal 20 al 30 luglio la città di Viterbo ospiterà un programma ricco di eventi incentrati sulla cultura della legalità e del rispetto. “Il ritorno di Ombre Festival è un valore aggiunto per la città, un’eredità inestimabile che abbiamo voluto riprendere a coltivare per i messaggi che lancia alla comunità – ha spiegato la sindaca Frontini. La novità quest’anno è la compartecipazione con il Comune di Bagnoregio, questo perché vogliamo fare crescere la Tuscia come territorio collettivo.

Altra novità è il patrocinio della Polizia di Stato. “Proprio per l'alto valore della manifestazione noi della Polizia di Stato abbiamo deciso di dare il patrocinio ufficiale – ha detto il questore di Viterbo Fausto Vinci durante la conferenza di ieri a Palazzo dei Priori. Vogliamo avvicinare i giovani alla legalità, per questo parteciperemo attivamente con un concerto a Piazza San Lorenzo della Banda della Polizia di Stato interamente dedicato a Ennio Morricone e alcuni spazi dedicati, come quello della graphic novel “Il Commissario Mascherpa”, fumetto disegnato da uno dei disegnatori di Dylan Dog, Bruno Brindisi”. A questo si aggiunge l’esposizione in Piazza del Plebiscito dei resti della Quarto Savona 15, la macchina della scorta di Falcone coinvolta nella strage di Capaci: una reliquia laica e un memento che rimarrà esposta fino al 28 luglio, giorno della visita istituzionale da parte del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Il programma ufficiale per gli eventi di Viterbo verrà diffuso nei prossimi giorni, ma lo stesso presidente dell’Associazione delle Ombre Alessandro Maurizi, ha voluto rendere noti alcuni dei nomi più importanti che parteciperanno a questa edizione: “Questa è forse l’edizione migliore di sempre. Il 26 luglio ci sarà Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Falcone rimasto ucciso nella strage di Capaci, per presentare il suo ultimo libro "Non ci hanno fatto niente". Ma anche il magistrato Nicola Gratteri e la giornalista antimafia Federica Angeli. Poi la rappresentazione di un processo simulato dagli avvocati di Viterbo e concerti Jazz a Piazza del Gesù”. Bagnoregio, dal 22 fino al 30 luglio ospiterà altrettanti personaggi di alto livello, come Tiberio Bentivoglio, titolare e gestore della Sanitaria Sant’Elia che oggi vive sotto scorta per aver rifiutato il pizzo alla ‘ndrangheta.