Sabato 7 Ottobre 2023, 05:20

Pala eolica a Bagnoregio, via libera dal Tar del Lazio. Dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso del Comune che chiedeva di annullare la determina dirigenziale 291 del 2021 con la quale la Provincia di Viterbo ha rilasciato alla società Ewt Italia “l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile eolica”. La sentenza è stata pubblicata mercoledì.

La conferenza dei servizi si era svolta in ambito provinciale. Comune di Bagnoregio e Soprintendenza avevano espresso in quella sede parere negativo al progetto. Ma la conclusione del procedimento era stata positiva. Il ricorso del Comune segnalava anche la candidatura di Civita di Bagnoregio a sito Unesco. Palazzo Gentili si era costituito in giudizio.

Il Tar ha giudicato inammissibile una parte delle censure del Comune perché rientrano nella sfera di competenza del Ministero della Cultura, “l'autorità preposta alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”. Il tribunale fa notare poi che il ministero, pur avendo espresso parere sfavorevole al progetto tramite la soprintendenza, "non ha ritenuto di presentare opposizione al presidente del consiglio dei ministri” contro la determina della Provincia. “E comunque - aggiunge il Tar - nelle aree oggetto dell’intervento non insistono vincoli paesaggistico-ambientali e, pertanto, il parere del ministero non è vincolante”.

Il Comune sosteneva inoltre che il progetto non rispetta le distanze dalle abitazioni previste da regolamento comunale per questi impianti. Il Tar afferma invece che “soltanto alla Regione è riconosciuto il potere di determinare, in via generale e astratta, le zone ritenute inidonee alla installazione di impianti da energia eolica”.

L'istanza di Ewt Italia è del 2019. Prevista la costruzione di un aerogeneratore alto circa 100 metri (0,975 megawatt) in località Podere Rosignolo. Di questo e altri progetti tra Montefiascone e Bagnoregio si parlò dopo una istanza di accesso civico presentata dal Grig (gruppo di intervento giuridico), che tra i possibili fattori critici segnalava la vicinanza di siti Natura 2000.