Allontanati dalla madre troppo presto, cinque cagnolini di poco meno di due mesi sono stati trovati, sabato scorso, dentro uno scatolone a Bagnoregio, in località Buonasera. Abbandonati nella notte, i piccoli sono stati trovati da una persona che vive in zona e, mediante l’aiuto della volontaria Francesca Rossi, sono ora al sicuro. Il maschietto della cucciolata è stato adottato e anche una femmina, si cerca una famiglia per le tre sorelline. «Abbiamo solo una settimana di tempo», racconta Francesca.

Il sindaco Luca Profili e la Polizia locale «si sono dati subito da fare per trovare un posto dove poter lasciare i cuccioli in questi giorni, ma sabato dovremo prendere altri provvedimenti mediante associazioni locali. Ringrazio il sindaco e i vigili per il grande aiuto, ma in cuor mio, spero di poter donare a queste meravigliose sorelline l’affetto di una famiglia». I cani, di circa 50 giorni, sono stati sverminati e ieri hanno ricevuto il primo vaccino. Nel frattempo le bacheche dei social si stanno riempendo di foto dei cuccioli con la richiesta urgente di adozione. «Siamo disposti anche ad accettare famiglie che non vivono nei paraggi, andando incontro a chi vorrà adottarli».

Chi ha agito sapeva di non essere rintracciato poiché non ci sono telecamere. «Fortunatamente i cani non sono usciti dalla scatola, altrimenti avrebbero potuto fare una fine peggiore. Non sappiamo chi possa essere stato, ma noi volontari ci siamo anche per questo motivo. Prima di pensare a un gesto così estremo come l’abbandono, possono chiedere aiuto. Ora, però, la priorità è un’altra». Le pratiche per l’adozione dei cuccioli sono gestite dalla Polizia locale (tel. 338/4954591) e dalla volontaria Francesca Rossi (329/7294326).