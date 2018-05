Per l'aviere viterbese Luca Marziani prima Piazza di Siena, poi i Mondiali

di Ugo Baldi

Luca Marziani farà parte della quaterna dei binomi azzurri che parteciperanno dal 24 al 27 maggio a Villa Borghese all’86ima edizione del Concorso Internazionale di Piazza di Siena.



Il cavaliere di Civita Castellana (Viterbo), che è tesserato con il centro sportivo dell’Aeronautica militare, è stato inserito nella lista dei convocati dal selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli, Duccio Bartalucci.

Quindi parteciperà al concorso in sella a Tokyo du Soleil, sia nell’individuale che nella gara a squadre che concluderà il prestigioso appuntamento romano.



Marziani ha fatto le prove gene- rali nel gran premio di Montefalco della settimana scorsa, nel quale si è piazzato al terzo posto ed è risultato anche uno dei pochi cavalieri a chiudere con un percorso netto la gara.

Da ieri si è concentrato sul prestigioso concorso di Piazza di Siena. «Per noi italiani – ha detto - è il concorso più importante della stagione anche se tutte le attenzioni poi saranno rivolte ai mondiali in Nord Carolina, negli Stati Uniti. Per me rappresentare l’Italia in questo appuntamento romano è motivo di orgoglio e gareggiare davanti al nostro pubblico, che mi auguro sia numeroso come sempre da sempre, ti dà sicuramente una carica maggiore. La squadra è competitiva possiamo far bene anche se gli avversari sono tutti di prima fascia».



Il cavaliere azzurro ha già collezionato una convocazione nel 2018 in occasione della Coppa delle Nazioni Csi di Samorin (Slovacchia), dove ha contribuito al quarto posto finale. Il concorso piazza di Siena di quest’anno si annuncia un’edizione di numeri uno. Tra gli iscritti figurano il britannico Scott Brash, (oro alle olimpiadi di Londra) primo in assoluto ad iscri- versi, e l’olandese Harrie Smolders.



Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA