Civita Castellana, festa dei ragazzi del Centro Coni con il campione italiano Luca Marziani

Gran galà dello sport, con festa dedicata al cavaliere Luca Marziani neo campione d’Italia di salto ostacoli, a Civita Castellana.

La manifestazione si è tenuta sabato scorso allo stadio Madami, dove si è concluso il progetto del Centro Coni, di inclusione sportiva giovanile. Hanno partecipato atleti tesserati con il Rugby Civita Castellana, la Flaminia calcio, Jfc Civita calcio e Circolo tennis Davis 76. Il tutto su iniziativa del Coni Lazio e patrocinato dall’amministrazione comunale.

Il finale dell'appuntamento è stato dedicato ai piccoli atleti, a cui il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, ha consegnato una medaglia ricordo e ringraziato i tecnici e le società per il contributo dato al progetto. «E’ stato un successo - ha detto il numero uno dello sport laziale - e sono convinto che potrà proseguire anche nei prossimi anni. L’obiettivo è stato centrato con la sintonia tra società, Coni e Comune».

Al festeggiato Aviere capo Marziani, neo campione d'Italia dell’Aereonautica militare di Vigna di Valle, il sindaco Luca Giampieri ha consegnato lo stemma della città in ceramica, realizzato da un artigiano locale, per il traguardo raggiunto. « E’ un esempio che i nostri giovani – ha detto Giampieri – devono seguire, ha raggiuto traguardi importanti ed è un vanto per la nostra città».

Anche la Jfc, il Rugby Civita e il Tennis Davis 76 hanno consegnato a Marziani dei riconoscimenti. Altri riconoscimenti sono andati al presidente della Fise Lazio, Carlo Nepi, a Viola e al colonnello Mirko Pieri dell’Aereonautica.

Presenti alla festa presidenti delle società coinvolte nel progetto - Francesco Bravini (Flaminia), Enzo Tribolati (Jfc), Sergio Pescitelli (tennis) e Antonio Angeletti (rugby) - erano presenti Pierluca Impronta del circolo Farnesina, Adriano Ruggero (area tecnica Coni Viterbo), Elisa Pellegrini (area tecnica Coni Lazio), Marco Tamantini e Antonella Ferrari, docenti formatori del Progetto Coni e della didattica esercitativa e dell’insegnamento giochi sportivi: quest’ultimi sono stati promotori di un incontro con i tecnici locali che hanno seguito il progetto, guidati da Sebastiano Capilli e Luca Fantera.

