Per Luca Marziani tre percorsi netti in Coppa delle nazioni. «Ottimista per i mondiali in North Carolina»

di Paolo Baldi

L’Italia di salto ostacoli è tornata in corsa per restare nel circuito di prima divisione Fei Nations cup. A trascinarla verso questo importante traguardo è stato Luca Marziani.



A Falsterbo, in Svezia, nella sesta tappa c’è stata una strepitosa prestazione del cavaliere di Civita Castellana, che con i suoi due percorsi netti in sella allo stallone Tokyo du Soleil ha consentito alla nazionale azzurra di guadagnarsi la possibilità di partecipare al barrage finale con altre tre nazioni (Olanda, Svezia e Irlanda) dove ha realizzato un altro percorso netto. Il risultato del primo aviere, è stato un autentico capolavoro, che ha confermato come il binomio azzurro sia diventato una macchina da percorsi netti.



Infatti alla fine per Marziani, nel corso della giornata sono stati tre i percorsi netti in sella a Tokyo du Soleil. Ed è stato anche il primo cavaliere azzurro ad entrare sul percorso nei barrage, dimostrando carattere e determinazione, confermando di aver raggiunto una dimensione mondiale, come aveva già dimostrato a Piazza di Siena.



La classifica generale dice che l’Italia è al 4° posto in Coppa delle Nazioni, dopo questa prestazione. A questo punto mancano due appuntamenti di Coppa, che sono in programma a Hickstead (Inghilterra) e a Dublino (Irlanda). Marziani parteciperà solo a quest’ultima prova. «La gara di Falsterbo è stata per me – dice l'avier e– una nuova conferma di questa ottima stagione e il binomio è una certezza. Sono felice dei risultati, perché insieme al ct Duccio Bartalucci stiamo portando avanti un programma, in vista del mondiale che si terrà in North Carolina, con molta attenzione. Siamo per questo ottimisti».

LunedƬ 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA