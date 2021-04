30 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Equitazione salto ad ostacoli: impegni ravvicinati per Luca Marziani tra cui quello del ritorno in azzurro. Il 1° aviere scelto nato a Civita Castellana sarà impegnato in questo fine settimana nell'appuntamento tricolore a Le Siepi di Milano Marittima, dove sono in programma i campionati italiani, Assoluto Seniores, Amazzoni e Assoluto Interforze e a squadre. Poi dal 5 al 9 di maggio sarà a Praga con la Nazionale in occasione dell'appuntamento internazionale della Coppa delle Nazioni Csio.

«Felice per la convocazione in azzurro, dove sarò in sella ad un nuovo cavallo (Lighting) - ha detto mentre sulla partecipazione ai campionati tricolori voglio essere scaramantico e non dico nulla».

Marziani nel 2019 è riuscito a centrare il titolo di campione d'Italia e fu anche l'unico tricolore che arrivò nella Tuscia quell'anno.

L'evento romagnolo che si terrà a porte chiuse avrà in palio oltre al podio, anche un posto nella squadra azzurra per Piazza di Siena. Marziani dovrà fare i conti con il meglio dell'equitazione azzurra, tra cui, Piergiorgio Bucci, campione uscente, Giacomo Bassi, Andrea Messersì, Paolo Paini e Cristian Pitzianti. Da tenere d'occhio Massimo Grossato, Giacomo Casadei e Filippo Bologni (Carabinieri), Simone Coata e Roberto Cristofoletti (Esercito), Giulia Martinengo Marquet, Emilio Bicocchi (Aeronautica), Vincenzo Chimirri, Federico Ciriesi, Luca Coata e Michael Cristofoletti (Fiamme Oro). A Praga, con Marziani ci saranno il 1° Aviere capo Giulia Martinengo Marquet (Kiwi Kick); Antonio Maria Garofalo (Conquestador); Francesco Turturiello (Quite Balou) e Nico Lupino (Fabalia