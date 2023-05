Venerdì 19 Maggio 2023, 10:50

Piazza di Siena: c'è anche Luca Marziani. Il cavaliere di Civita Castellana, che dal 2012 è nella squadra dell'Aeronautica militare, è stato chiamato dal commissario tecnico della nazionale Marco Porro a far parte del gruppo degli azzurri che - tra il 25 e il 28 maggio - affronteranno lo Csio di Roma "Master d'Inzeo", nell'impianto di Villa Borghese tra i migliori del salto ostacoli internazionale.

Marziani monterà due cavalli: Lighting e Don't Worry, una garanzia per queste gare.«Non farò parte della squadra che disputerà la Coppa delle Nazioni ha detto Marziani - ma sono felice di saltare a piazza di Siena e di sentire di nuovo il cavallo in forma. E' un ottima occasione per testarmi ai massimi livelli. Inoltre entrare nell'ovale è sempre molto stimolante e molto emozionante. Sono certo che sarà un nuovo punto di partenza dopo una stagione limitata da molti infortuni».

Lo stesso presidente della Federazione italiana sport equestri, Marco di Paola, si è detto felice della convocazione. «Sono contento di questa inserimento ha sottolineato - e con lui saranno in gara tutti gli azzurri che hanno vinto due anni la Coppa delle Nazioni nel 2017 e 2018».Luca ha 43 anni, direttore tecnico della Società Ippica romana, è stato uno dei grandi protagonisti in Piazza di Siena negli anni scorsi: in sella a Tokyo du Soleil fu artefice della vittoria in Coppa delle Nazioni nel 2018, con un doppio percorso netto insieme ai colleghi di squadra. Una prestazione che è rimasta negli annali dell'equitazione.

Nel 2019 sempre in sella a Tokyo si è piazzato 6° posto nel Rolex Gran premio Roma. Insieme a Lightning (cavallo con lui vincitore del Campionato d'Italia 2021) Marziani ha fatto parte della squadra azzurra di Coppa delle Nazioni a Roma nel 2021 e 2022. Poi ha centrato molti successi in Europa e ha portato la nazionale italiana a sfiorare la qualificazione per le olimpiadi.Lo scorso anno ha ricevuto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, l'onorificenza sportiva della Stella di bronzo.