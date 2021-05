Due stelle della Tuscia al Concorso di piazza di Siena

Due stelle dell’equitazione viterbese a Piazza di Siena quest’anno. Non era mai accaduto prima.

Al prossimo Concorso Internazionale di Salto Ostacoli che andrà in scena, come vuole la tradizione a Roma da ieri al 30 maggio saranno presenti, sia il campione italiano in carica, l’aviere capo nato a Civita Castellana Luca Marziani (gruppo sportivo Aeronautica Militare) e la medaglia d’argento ai campionati italiani assoluti children, il viterbese Gualtiero Nepi (circolo ippico della Leia - istruttore Maria Gabriella Ascenzi) ( nella foto). Nello splendido ed unico scenario all’interno di Villa Borghese in uno dei più prestigiosi ed importanti concorsi internazionali, Luca Marziani difenderà i colori dell’Italia nella squadra della Coppa delle Nazioni e nel Gran Premio e sarà anche una delle punte di diamante del salto ostacoli italiano. Campione Italiano nel 2019 con Tokyo du Soelil, quest’anno ha bissato il titolo con Lightning. Il cavaliere civitonico è anche il direttore tecnico della SIR-La Farnesina uno degli impianti storici della Capitale.

Con il Team Italia Luca Marziani vanta la partecipazione a tre Campionati Europei e a un Campionato del Mondo, Le presenze a Piazza di Siena sono sette (4 consecutive); esordio nel 2010 e nel 2018 con Tokyo du Soleil si piazzato al 1° posto. I riflettori saranno puntanti anche sull’emergente Gualtiero Nepi (studente liceale di appena 15 anni) sarà in gara nella squadra del Lazio nella Coppa del Presidente riservata ai migliori cavalieri Juniores di ciascuna regione. Ottimo riconoscimento anche per il circolo ippico Allevamento degli Assi di Domenico Merlani di Viterbo per la convocazione del proprio cavaliere Antonio Garofalo a titolo individuale tra gli atleti italiani.

“Sono molto orgoglioso di rappresentare la mia regione nella gara a squadre – ha detto il giovane viterbese - di piazza di Siena coppa del presidente. Traguardo che ho sempre desiderato di raggiungere. Ringrazio mia madre istruttrice e Piero Coata mio tecnico oltre al mio splendido compagno di gare Con Top.”

