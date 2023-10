Domenica 8 Ottobre 2023, 05:20

Da un po’ di tempo su piazza del Plebiscito è apparso il cartello bianco e blu di area pedonale, ma in pochi probabilmente se ne saranno accorti. Lo hanno collocato davanti alla Prefettura, all’angolo con palazzo dei Priori, nello stesso posto dove c’era un cartello con il divieto di sosta. Un punto un po’ nascosto. Forse perché la pedonalizzazione di piazza del Plebiscito annunciata dalla sindaca e prevista da una ordinanza è al momento una cosa a metà. Per capire come andrà a finire bisognerà aspettare probabilmente la fine dei lavori del Pnrr per il rifacimento della pavimentazione. A breve sembra sia prevista la ripresa dei cantieri. Nel frattempo però un dato è certo: tra cartelli nuovi, ma non del tutto corrispondenti alle intenzioni dichiarate, e cartelli vecchi ancora lì al loro posto, sia sulla piazza più importante della città sia nelle vie intorno non si capisce quali siano le regole a cui automobilisti e pedoni devono attenersi. Un rompicapo che complica la vita di tutti: residenti e visitatori. E che sicuramente non incoraggia a frequentare il centro storico.



La pedonalizzazione di piazza del Plebiscito era prevista da una ordinanza emessa l’8 agosto dal settore lavori pubblici, insieme all’istituzione del divieto di transito in via San Lorenzo (nel tratto tra piazza del Plebiscito e via Chigi) e in via Roma, ma consentendo in queste due vie “il traffico locale nei due sensi di marcia, ai soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali e mezzi della prefettura, della I.U. e autorizzati”. Tutto sarebbe dovuto divenire efficace “dalla posa in opera di idonea segnaletica verticale”. Oggi l’unico cartello presente è quello in un angolo con su scritto "zona pedonale". Via San Lorenzo invece è ancora aperta al traffico dalla piazza secondo agli orari della Ztl, mentre il passaggio su via Roma, dove c'era l’area pedonale a fasce orarie, è impedito da una fila di fioriere posizionate dal Comune. Niente doppio senso di marcia.



E poi ci sono i vecchi cartelli ancora in loco, che descrivono una realtà ancora diversa. Scendendo in macchina da porta Romana, prima della piazza, gli automobilisti trovano in alto un cartello che indica tre opzioni: a sinistra la svolta verso via San Lorenzo con il simbolo della Ztl e gli orari di apertura dei varchi, davanti a sé piazza del Plebiscito (senza indicazione della presenza di un’area pedonale) e a destra la svolta per via Roma. Sembrerebbe strada libera, salvo ritrovarsi davanti i giganteschi vasi, con il rischio di fare un incidente.



Appena pubblicata l’ordinanza aveva causato subito qualche dubbio interpretativo. Se si parla di area pedonale, infatti, la prima cosa che viene in mente è una zona completamente libera dalle macchine. In questo caso invece resta “un corridoio di passaggio nella direttrice via Cavour-via Ascenzi”. E poi per chi? Per i residenti o anche per i non residenti? L’ordinanza non lo specifica benissimo.



In base a quanto si vocifera, sembra che il Comune abbia intenzione di apportare alcune modifiche a quanto stabilito l’8 agosto. L’accesso di via Roma da piazza del Plebiscito dovrebbe restare chiuso dalle fioriere. In alternativa, a residenti e commercianti verrebbe garantito il passaggio sul lato opposto, da piazza delle Erbe. Anche se poi arrivati a destinazione, il problema sarebbe come uscire se non a marcia indietro.