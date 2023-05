Festa scudetto Napoli, dove vedere la partita e le disposizioni per i festeggiamenti: mezzi di trasporto, Ztl e area pedonale

I festeggiamenti

Tutto pronto per la festa scudetto del Napoli calcio. Alla squadra allenata da Luciano Spalletti basta un pareggio a Udine per vincere il terzo titolo. Sold out la vendita dei biglietti per assistere, sui maxi-schermi, alla partita allo stadio Maradona. I tifosi napoletani sono pronti per i festeggiamenti. Ma come muoversi in città? Ecco le ultime indicazioni sui mezzi di trasporto, le aree pedonali e dove vedere la partita.

Dispositivo di traffico

Il sindaco Gaetano Manfredi ha emanato il nuovo Dispositivo di traffico.

Istituzione, per i giorni 4 e 5 maggio 2023, di un particolare dispositivo di circolazione nell'area centrale di Napoli.

La Ztl scatta questa sera alle 21. La gente deve muoversi con auto e motorini per andare a lavoro e non si poteva ingessare la città fin dalla mattina. Sono cinque le zone individuate per blindare la città con posti di blocco ogni 200 metri nell'area del lungomare e di Chiaia.

Dalle ore 21:00 del giorno 04/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 05/05/2023 e comunque fino a cessate esigenze, divieto di transito e di circolazione veicolare nell'area del centro cittadino rappresentata nella planimetria disponibile nella pagina come di seguito descritta:



1. area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze:

largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina;



2. ulteriori strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli:

via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale) via Orazio.



Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare gli opportuni accorgimenti in caso di necessità, nonché a modificare l'attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale.

Deroghe al dispositivo

1. veicoli delle forze dell'Ordine, di soccorso e di emergenza;

2. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.a. adibiti al trasporto disabili;

3. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;

4. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;

5. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;

6. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente;

7. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;;

8. i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al Servizio Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile.;9. i veicoli (di proprietà/in uso momentaneo/ecc.) utilizzati dal personale delle forze di polizia e della Prefettura di Napoli chiamati ad assumere o lasciare il servizio nell'ambito del presente dispositivo;

10. i veicoli di proprietà del personale operante nei servizi pubblici, previa esibizione di attestazione di servizio rilasciata dall'Ente/Società/Azienda di appartenenza;

11. i veicoli di proprietà delle strutture ricettive, aventi sede interna all'area del centro cittadino di cui alla lettera A) oggetto di divieto di transito e di circolazione veicolare, adibiti al trasporto di persone per conto proprio, per il trasporto dei clienti da e per le strutture ricettive interne alla zona oggetto del divieto, condotti da autisti qualificati muniti di idonea attestazione rilasciata dai responsabili delle strutture e con esposizione, in modo ben visibile e riconoscibile sul veicolo, di distintivo identificativo della struttura ricettiva.

Chiusi anche i varchi del porto di Napoli

Nella maxi zona rossa voluta dal Comune di Napoli rientra anche il porto, per la prima volta interessato da un'apposita ordinanza comunale: «In occasione dei festeggiamenti dello scudetto - si legge nel documento - i varchi di accesso alla viabilità cittadina quali: Area Molo Beverello, Piazzale Immacolatella Vecchia, Varco Pisacane e varco Sant'Erasmo, sono chiusi in uscita al traffico veicolare, fatta eccezione per i veicoli per i quali è prevista specifica deroga».

Trasporto pubblico

Il Comune di Napoli potenzia i trasporti pubblici in previsione della festa scudetto. Fino alle 2 di questa notte circoleranno i treni della linea 1 della metropolitana, la funicolare centrale e le funicolari di Mergellina e Montesanto. Contestualmente, sono previste corse metropolitane straordinarie sulla linea 2 ed un rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee flegree e sulla metropolitana Piscinola-Aversa con prolungamento orario fino a mezzanotte.

Le date: 4, 7, 21 maggio e 4 giugno 2023

Linea 1 metro fino alle ore 2 del giorno successivo.Funicolari Centrale, Mergellina e Montesanto aperte fino alle ore 2:00 del mattino successivo.Servizio autobus fino alle ore 2:00 del mattino successivo.

EAV – Prolungamento dei servizi linee flegree e metropolitana

Giovedì 4 maggio, in occasione della trasmissione nello stadio San Paolo della diretta in streaming di Udinese-Napoli alle 20:45, EAV ha predisposto il rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee Flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla Metropolitana Piscinola-Aversa con prolungamento orario sino alla mezzanotte. Le altre linee ferroviarie rispetteranno il normale orario di esercizio.

Tutte le info e gli orari sono su www.eavsrl.it



Linea 2 metro



Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A Udinese – Napoli, in programma giovedì 4 maggio alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine, che sarà trasmesso in diretta con maxischermi dedicati allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per l’occasione aperto al pubblico.



In seguito alla decisione del Comitato sicurezza e ordine pubblico, Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 fino alle 2 di notte per consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Saranno 52 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 26 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 26 in direzione Pozzuoli, per un totale di oltre 12mila posti aggiuntivi. Data la portata dell’evento è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Tutti i biglietti metropolitani acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino alle 2 di notte. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre le stazioni di Piazza Leopardi e Cavalleggeri saranno chiuse dalle ore 15.00 e non si effettuerà servizio viaggiatori. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Ulteriori disposizioni per i festeggiamenti

Dalle ore 19:00 di mercoledì 3 maggio alle ore 2:00 di giovedì 4 maggio:



- divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 19:00 di mercoledì 3 maggio alle ore 2:00 di giovedì 4 maggio;

- divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nella città di dalle ore 19:00 di mercoledì 3 maggio alle ore 2:00 di giovedì 4 maggio.

Dalle ore 19:00 di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio:



- divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 19:00 di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio;

- divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nella città di Napoli dalle ore 19:00 di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio.

Dove vedere la partita

I tifosi partenopei stanno cercando un modo per raggrupparsi nelle piazze e assistere insieme alla partita. Il Comune di Napoli, però, non ha previsto l’installazione di alcun maxi schermo in giro per la città, per motivi di ordine pubblico. Le zone

Tanti tifosi, nel corso della stagione, si sono anche radunati a Largo Maradona, nella zone del famosissimo murales raffigurante la stella argentina, dove “La Bodega de Dios” riusciva a trasmettere le immagini di DAZN attraverso l’installazione di un piccolo schermo. Ma questa volta, però, non ci sarà questa possibilità, come annunciato dalla stessa “bottega” sul proprio account Instagram.



Vomero, Arenella e Centro storico saranno i quartieri invasi di tifosi in cerca di un locale ma molti supporter partenopei opteranno per vedere la partita a Largo Gabriele d'Annunzio, vicino lo stadio Diego Armando Maradona: c'è chi guarderà la partita attraverso i maxi-schermi della sala scommesse oppure nei pub della zona.