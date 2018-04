Famiglie e studenti contro il Comune: «Giù le mani dalla nostra piazzetta al Colosseo»

«Giù le mani dalla nostra piazzetta» gridano studenti grandi e piccini per difendere l'area pedonale di Largo Agnesi, di fronte al Colosseo. E lo gridano anche le mamme e i papà che non vogliono rinunciare allo spazio protetto davanti all'Istituto comprensivo di via delle Carine che diventerà carrabile dopo l'approvazione di una delibera di giunta di luglio con la quale si decide di avviare, oggi, i lavori per spostare l'area interdetta alle auto nella zona proprio di fronte all'Anfiteatro Flavio e creare quelle che l'assessore Meleo ha ribattezzato le Terrazze del Colosseo.





«La sindaca Raggi vuole creare una zona pedonale a favore solo dei turisti e del commercio a scapito dei nostri bimbi», spiega Claudia Adduce presidente del consiglio d'istituto, che tiene a precisare di non essere contraria alla creazione delle terrazze «ma in aggiunta e non in sostituzione dell'area pedonale antistante la scuola dell'infanzia».

Largo Agnesi è stato pedonalizzato nel 2007 (giunta Veltroni) «e da allora è diventato un'area di sicurezza e svago per i piccoli della scuola e non solo - spiega Adduce -, anche gli studenti del liceo Cavour ne usufruiscono perchè l'interdizione al traffico evita gli attraversamenti, molto difficoltosi per la mancanza di marciapiedi».



In meno di una settimana sono state già raccolte 1.319 firme inviate alla sindaca Virginia Raggi perchè riveda il progetto. «È follia pensare di eliminare questo spazio utilizzato dai bimbi - chiosa la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi - e poi le macchine dovrebbero stare lontane dalle finestre delle scuole oltre al fatto che nel nostro municipio gli istituti spesso non hanno aree proprie per lo svago e neanche come zona di raccolta in caso di evacuazione».

Lunedì 9 Aprile 2018



