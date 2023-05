Giovedì 4 Maggio 2023, 10:50

È vero, di mezzo ci saranno almeno 586 chilometri di distanza, ma vuoi mettere lo spettacolo di vedere giocare il Napoli a Udine, stasera, dall'interno dello stadio Maradona?

Scudetto Napoli, a Udine basta un punto. Ma Spalletti è ermetico sul suo futuro: «Non so se posso ancora dare il massimo»

Scudetto Napoli, al Maradona si prepara la festa

La distanza chilometrica è solo un optional. Conto alla rovescia verso la gioia tanto attesa: può finalmente succedere oggi, e il viatico migliore resta ancora una volta lo stare insieme nel catino di Fuorigrotta.

La partita degli azzurri a Udine sui maxischermi del Maradona. Saranno otto quelli montati in direzione dei diversi settori, più i due già tradizionalmente funzionanti in alto, sulle curve, nello stadio. I biglietti costavano cinque euro in tutti i settori e sono ovviamente già andati a ruba: permetteranno ai tifosi di vivere insieme la serata del possibile scudetto con la sicurezza matematica del Napoli, che ha bisogno almeno di un punto a Udine, non essendosi realizzate ieri sera le condizioni che gli avrebbero consentito il successo finale, se la Lazio non avesse vinto ieri sera contro il Sassuolo.



I BIGLIETTI

La vendita dei tagliandi è partita ieri dopo l'annuncio del match allo stadio, ma già prima delle 18 i tagliandi erano già esauriti. Sarà uno stadio esaurito per condividere la festa come già tutti erano pronti a fare domenica nel match poi finto in pareggio con la Salernitana. Nel pacchetto complessivo erano previsti anche 600 biglietti speciali per la Tribuna Posillipo, al costo di 100 euro l'uno, che danno accesso all'Area Ospitalità della tribuna stessa. Si consumano così gli ultimi frenetici momenti che preludono all'esplosione di una festa ampiamente annunciata. E se quel punticino che ancora separa il Napoli dalla conquista del terzo scudetto verrà conquistato al Dacia Arena di Udine stasera, allora la festa potrà davvero cominciare.

PIANO MOBILITA'

Anche stasera, come accaduto per ieri, mobilità limitata, e dunque attenzione ai 90 varchi di accesso dislocati in lungo e in largo nella città. Attenzione, dunque, per chi stasera dovrà raggiungere il Maradona.

Saranno in funzione i mezzi pubblici, con il prolungamento dell'orario di chiusura - per quel che riguarda il trasporto su ferro, e dunque metropolitane e funicolari - alle due di notte. Prove generali di vittoria. Il primo step era quello di ieri sera con Lazio-Sassuolo: se la squadra di Sarri non avesse vinto il tricolore sarebbe virtualmente già stato stampato sulle maglie dei ragazzi di Spalletti. Ma i napoletani sono gente paziente, che sa aspettare, e sanno che se non è oggi sarà domani, o al massimo alla prossima di campionato.

Ieri ennesimo lungo tavolo organizzativo in Prefettura con i membri delle forze dell'ordine, il sindaco Manfredi, il patron De Laurentiis, ovviamente con il prefetto Palomba, che a sua volta è costretto in questi ultimi giorni a dover fare i conti con l'aritmetica per far quadrare le esigenze legate all'ordine pubblico e alla sicurezza.

L'HAPPENING

Ma torniamo all'happening del Maradona di stasera. Un evento i cui proventi saranno destinati in beneficenza, una bella iniziativa che ben si incasella con il clima positivo che si respira in città. Già, perché sono tantissimi i napoletani che avrebbero voluto spostarsi a Udine per assistere alla partita che potrebbe rivelarsi decisiva per lo scudetto.

Considerando che i tagliandi per lo stadio friulano erano esauriti per gli ospiti (a Udine ci saranno comunque circa 12mila tifosi azzurri, molti dei quali provenienti in prevalenza dalle province del Nord Italia), la soluzione di aprire i cancelli dello stadio di Fuorigrotta e di impiantare i maxischermi è apparsa la migliore. «Viviamo giorni di entusiasmo immenso - ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis - a Napoli. Per quanto mi riguarda soprattutto nel vedere la gioia che tutto questo rappresenta per tutti noi. I napoletani hanno dimostrato grande maturità domenica scorsa, eravamo anche pronti io e Paolo Sorrentino a scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare. Allora mi sono venuti in mente gli schermi al Maradona per giovedì».

Non è esclusa la presenza del patron azzurro questa sera in tribuna d'onore al Maradona. Non resta che aspettare. Parole rassicuranti anche da parte del prefetto Claudio Palomba: «L'esperimento di domenica è stato estremamente utile ha detto - Abbiamo seguito passo dopo passo tutto in modo da poter intervenire. Ci avevano segnalato alcune criticità tra Campi Flegrei e Montesanto». Il countdown è iniziato. Ora non resta che aspettare.