Valentina Vezzali accende il gran galà della scherma: «Gli allenamenti a Terni con un bambino terribile di nome Alessio Foconi»

Valentina Vezzali sarà la madrina dei campionati mondiali di scherma paralimpica che si terranno a Terni il prossimo mese di ottobre. La campionessa più celebre nella storia della scherma italiana e non solo è stata l'ospite d'onore alla cena di fine anno organizzata dal Circolo Scherma Terni nell'ampio giardino all'esterno del Pala Waro Ascenzioni. Durante le premiazioni a margine della cena, la Vezzali ha ricordato i suoi allenamenti a Terni e scherzato con quello che sarà l'altro testimonial della rassegna iridata paralimpica, e cioè Alessio Foconi: «Venivo a Terni anche tre volte a settimana quando ero allenata dal maestro Giulio Tomassini e quindi parliamo del periodo dal 2000 al 2012, fin quando il maestro Tomassini non ha deciso di trasferirsi in Francia - ha ricordato l'ex campionessa - ricordo che tutti i pomeriggi c'era questo bambino di circa 10 anni che mi chiedeva sempre di tirare. Non gli bastava un incontro, ne voleva fare sempre almeno due o tre e non mollava mai. Era sempre lì, caparbio, e sono felice di aver contribuito alla sua crescita».

Quel bambino è cresciuto ed è diventato pochi giorni fa, per la terza volta in carriera, campione italiano: «Se sono così sportivamente testardo lo devo a Valentina che in pedana mi ha insegnato a non arrendersi mai - dice Alessio con occhi di gratitudine - a parte tutti gli ori che ha vinto, ho ancora le lacrime per l'emozione del bronzo olimpico che vinse a Londra rimontando 5 stoccate negli ultimi 13 secondi di gara all'avversaria coreana.

Quella sua gara mi ha dato tanta forza e se oggi sono così è anche grazie a lei». «Alessio è un gran lavoratore - aggiunge la Vezzali - il talento, la passione, il lavoro e i sacrifici permettono di fare differenza. Il Circolo Scherma Terni dice la sua a livello nazionale e internazionale, sono convinta che a breve sentiremo parlare anche di altri atleti». Un piglio che a Foconi dovrà tornare utile agli Europei a squadre di Cracovia il 29 giugno e poi agli attesissimi Mondiali di Milano a luglio. La serata è stata anche l'occasione per celebrare le eccellenze sportive del circolo. Lorenzo Zacchero è stato premiato come campione italiano nella categoria master 0, Sofia Quirini come campionessa italiana nella spada femminile Allieve. Premiati anche Virginia Martini, terza nella categoria Giovanissime di spada, e Chiara Anile, vincitrice del Grand Prix di spada. Premio anche per le fiorettiste Marianna Attili, Elena Benucci e Camilla Pieramati e per i piccoli della categoria Ludoscherma e Topolini che hanno ricevuto meritati diplomi. Naturalmente l'omaggio ad Alessio Foconi per il titolo di campione italiano assoluto vinto a La Spezia. Ma il premio più emozionante è stato quello a Gabriele Benucci, il più longevo tesserato del Circolo, 90 anni portati con stile ed eleganza di cui 75 come tesserato, «ininterrottamente» sottolinea il presidente Alberto Tiberi, con il Circolo Scherma Terni. Tra le autorità anche il neo assessore allo Sport del Comune di Terni, Marco Schenardi, a cui i fratelli Tiberi hanno rivolto un (più che sentito) auspicio di vicinanza e sostegno da parte dell'amministrazione per tutte le sfide presenti e future, a cominciare naturalmente dai Mondiali di scherma paralimpica di ottobre. Dopo le parole del vicesindaco Corridore sui lavori del nuovo PalaSport che procedono a rilento («la Federscherma farebbe bene a pensare a un piano B» aveva detto sabato in conferenza stampa) è chiaro che sarà una lotta contro il tempo, anche per non perdere i 2 milioni di euro di contributo della Fondazione Carit che sono legati al rispetto dei tempi di consegna dell'impianto per il collaudo entro il 30 giugno. Un incontro tra il comitato organizzatore, la Fondazione Carit, sindaco e vicesindaco per fare il punto della situazione dovrebbe tenersi la prossima settimana. Mentre la visita della commissione della Federazione mondiale Iwas per esaminare il luogo di gara è fissata per il 17 luglio. Al momento della presentazione della richiesta per l'organizzazione dell'evento, correva l'anno 2018, fu indicato il Palatennistavolo Aldo De Santis. Che al momento resta l'opzione principale, anche se ovviamente non la più auspicata.