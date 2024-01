Coppa del Mondo, Alessio Foconi argento a Parigi dopo una performance spettacolare

Splendido secondo posto di Alessio Foconi nella prima prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile del 2024. Un percorso quasi impeccabile che è stato un mix di strategia, precisione tecnica e determinazione. Sulle pedane del Pierre de Coubertain di Parigi storico podio tutto azzurro con quattro italiani in semifinale. Risultato in cui ha il suo peso il ritiro collegiale a Jesi sotto la guida anche del maestro del Circolo Scherma Terni Filippo Romagnoli.



Foconi ha iniziato la competizione nei tabelloni eliminatori dei 64, dove ha superato il russo Anton Borodachev con un convincente 15-9. L’incontro successivo tutto italiano con Giorgio Avola è stato un duello di alta intensità, concluso con una vittoria di Foconi per 15-13. L’abilità strategica di Foconi si è evidenziata nel confronto con il giapponese Iimura Kazuki, sconfitto con un punteggio di 15-10. Queste prestazioni lo hanno catapultato agli ottavi di finale. La fase contro l’atleta statunitense Meinhardt Gerek è stata un’autentica battaglia, terminata con una vittoria di Foconi all'ultimo assalto 15-14 che ha dimostrato la capacità di gestire situazioni tattiche complesse.



In semifinale Foconi ha dominato il compagno di squadra Guillaume Bianchi con un chiaro 15-6 mentre Marini sconfiggeva Macchi 15-9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In finale altro derby per Foconi che è andato avanti 11-8 prima della rimonta di Marini che si è imposto 15-12. L'argento confermato la sua eccellenza nel fioretto. Attualmente al nono posto nel ranking mondiale (da aggiornare dopo la competizione della giornata odierna), Foconi continua a dimostrare una forma eccezionale, con un’attenzione costante alla concentrazione e la capacità di superare ogni ostacolo. Il coach della Nazionale di Fioretto, Stefano Cerioni, ha espresso ottimismo riguardo alle condizioni fisiche, tecniche e sportive degli atleti, elementi confermati anche dal podio tutto italiano. Domenica giornata si spera decisiva con la gara a squadre che cerca la definitiva qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Nel quartetto azzurro torna anche Alessio Foconi che sarà in pedana con Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini. L'Italia è ora a soli due punti dalla qualificazione olimpica matematica.