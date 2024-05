Coppa del Mondo di fioretto maschile a Hong Kong, per Alessio Foconi argento nella prova a squadre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medaglia d’argento per la squadra maschile di fioretto in Coppa del Mondo a Hong Kong. La formazione composta da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini ha debuttato negli ottavi di finale in un match molto duro in cui gli azzurri hanno avuto la meglio contro l’Ucraina grazie all’ultima stoccata messa a segno da Tommaso Marini che ha permesso la vittoria e l’accesso ai quarti per 45-44. Tanto equilibrio anche nell’assalto dei quarti contro l’Egitto che i ragazzi del CT Cerioni hanno fatto loro con il punteggio di 45-42 conquistandosi il posto in semifinale. Gli azzurri hanno quindi conquistato la finale grazie al 45-37 contro la Cina. La battuta d’arresto per il quartetto italiano è arrivato in finale contro i padroni di casa di Hong Kong per 45-41. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno comunque conquistato l’argento e punti fondamentali per il ranking su cui si comporrà il tabellone delle Olimpiadi di Parigi 2024 dove sono già qualificati. Nella prova individuale di venerdì trionfo di Guillaume Bianchi, accompagnato sul podio da Tommaso Marini al terzo posto. Per Alessio Foconi, invece, eliminazione al primo turno per mano del giapponese Kazuki Iimura con il punteggio di 15-12.