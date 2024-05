Terni, un weekend alla scoperta delle aree archeologiche di Carsulae, Sant'Erasmo e del monte Torre Maggiore

Terni- Appuntamento sabato 11 maggio e domenica 12 maggio per due giornate di studi dedicate all’area archeologica di Carsulae. Nella prima giornata il convegno in cui emergeranno riflessioni e saranno esposte le novità emerse dai lavori di scavo mentre domenica si svolgeranno delle visite guidate e delle attività organizzate.

Il convegno avrà luogo a Terni, nella Sala dell’Orologio del Caos, dalla mattina di sabato fino alle 17.

Ad intervenire Silvia Casciarri (Direzione Regionale Musei Umbria), Elena Roscini (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria), Massimiliano Gasperini (Astra o.d.v.), Paolo Bruschetti (già Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria), Laura Bonomi Ponzi (già Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria), Luca Donnini (Astra o.d.v.), Francesco Giorgi (Astra o.d.v.), Valerio Chiaraluce (Astra o.d.v.), Cinzia Palombi (già collaboratore Direzione Regionale Musei Umbria), Elena Gabriella Lorenzetti (Archeologa), Jaye McKenzie-Clark (Monash University Melbourne), Samuele Ranucci (Segretariato Regionale per l’Umbria) , Valerio Chiaraluce (Astra o.d.v.), Paolo Boccaccini, Fabio Iacuone (Gruppo Grotte Pipistrelli Cai Terni), Stefano Urbini (INGV), Michael Beck De Lotto (Università degli Studi di Padova), Martina Fagioli (Restauratrice), Angelica Catozzi (Astra o.d.v.).

Nella giornata di domenica 12 ci si sposterà direttamente in loco, a Carsulae, dove alle 10 partirà la visita guidata all’area archeologica di Carsulae con un focus sui nuovi scavi.

Alle 16, ci sarà un'altra escursione archeologica nei siti di Sant’Erasmo e del monte Torre Maggiore con appuntamento al parcheggio di Sant’Erasmo: visita al sito e poi partenza in auto per Torre Maggiore. Per entrambi gli eventi la prenotazione è obbligatoria.

