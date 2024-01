Terni. Scherma, Foconi stacca il pass per le Olimpiadi

LA SVOLTA

TERNI Alessio Foconi può cominciare a sognare Parigi. E lo fa proprio da Parigi dove la squadra di fioretto maschile, nonostante la delusione per la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti all'ultima stoccata e il quarto posto della squadra, si qualifica aritmeticamente ai Giochi Olimpici della prossima estate. Il verdetto arriva nella tappa di Coppa del Mondo di specialità che si sta svolgendo proprio sulle pedane del Pierre de Coubertain. Dopo un formidabile argento nella prova individuale di sabato, Foconi torna nel quartetto insieme a Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. Nel primo turno gli Azzurri superano l'Austria (45-22), poi è la volta della Polonia (45-36) e la qualificazione in semifinale regala la certezza del pass olimpico.



Qualificando la squadra, il ct Stefano Cerioni avrà diritto a portare anche tre atleti per la prova individuale che saranno scelti dal Consiglio Federale su proposta dello stesso commissario tecnico. Al di là della delusione per la rocambolesca sconfitta contro gli Stati Uniti, il fioretto maschile azzurro è certo del pass olimpico che significherà tornare a Parigi in estate con il numero massimo di atleti nella gara individuale oltre, ovviamente, a squadre.

Peccato solo per la sconfitta con gli americani, con l'Italia che prima rincorre e poi proprio con Foconi in pedana riesce a mettere la stoccata del sorpasso 23-22. Da lì in poi l'Italia sembra prendere il largo, gli Azzurri volano 35-21 tanto che il ct Cerioni lancia nella mischia anche Bianchi che era fin lì riserva di Garozzo, Foconi e Marini. Ma gli americani non mollano e tornano sotto 38-33, a quel punto l'ultimo assalto è tra Garozzo e il numero uno del ranking mondiale Massialas. Garozzo va avanti 42-40 poi 43-41 ma Massialas è osso duro e si arriva a un drammatico 44-44. Dopo un paio di stoccate contestate, l'ultimo punto se lo aggiudica Massialas che porta gli Stati Uniti in finale e l'Italia a giocarsi il bronzo con la Francia. Poco male perchè il biglietto olimpico per i fiorettisti era già arrivato e suggella un fine settimana memorabile dopo lo storico podio tutto azzurro di sabato nella gara individuale con Marini oro, Foconi argento, Macchi e Bianchi bronzo. L'argento di Foconi è stato un mix di strategia, precisione tecnica e determinazione. Il ternano ha eliminato in serie il russo Anton Borodachev con un convincente 15-9, poi l'italiano Giorgio Avola 15-13, quindi il giapponese Iimura Kazuki 15-10 e nei quarti lo statunitense Meinhardt Gerek all'ultimo assalto 15-14. In semifinale Foconi ha dominato il compagno di squadra Guillaume Bianchi con un chiaro 15-6 mentre Marini sconfiggeva Macchi 15-9. In finale altro derby per Foconi che è andato avanti 11-8 prima della rimonta di Marini che si è imposto 15-12.



