Coppa del mondo fioretto maschile, stanotte in Giappone la gara individuale con Alessio Foconi in pedana

Scatta alle 1.30 della notte tra venerdì e sabato il tabellone principale della gara individuale di fioretto maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Tokoname in Giappone. In pedana tra gli altri anche Alessio Foconi, fresco della vittoria nella prima prova di qualificazione nazionale ai campionati italiani assoluti. En plein sfiorato per l'Italia che qualifica 11 atleti del Commissario tecnico Stefano Cerioni al tabellone principale. Erano già ammessi alla giornata clou di domani, per diritto di ranking, il rientrante e campione mondiale in carica Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo.

A loro, fin dalla fase a gironi, si sono subito aggiunti Guillaume Bianchi, Davide Filippi e Tommaso Martini, protagonisti di un ottimo avvio di competizione.

Hanno invece affrontato con successo anche gli assalti del tabellone preliminare, staccando a loro volta il pass-qualificazione, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Giulio Lombardi e Damiano Di Veroli. Rimpianti solo per Giorgio Avola che, dopo il podio nella prima prova stagionale a Istanbul, si è fermato nel match contro il polacco Rajski. Con la pattuglia quasi al completo, dunque, stanotte i fiorettisti azzurri affronteranno il tabellone principale della gara individuale a cui seguirà nella notte tra sabato e domenica la competizione a squadre. Gara a squadre dove l'Italia viene dalla vittoria nell'ultima tappa di Coppa del Mondo a Istanbul e che vedrà in pedana Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini. Rispetto al trionfo in Turchia, quindi, il campione del mondo Marini al rientro dopo l'intervento chirurgico alla spalla prenderà il posto di Guillaume Bianchi.