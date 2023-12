Coppa del Mondo fioretto maschile: in Giappone Foconi è solo 17esimo, bronzo per Luperi

Tre azzurri tra i top 8 in Giappone per la Coppa del Mondo di fioretto maschile ma tra loro non c'è Alessio Foconi che a quanto pare non prenderà parte nemmeno alla gara a squadre. Il fiorettista ternano, reduce dal successo nella prima prova nazionale di qualificazione ai campionati assoluti, è stato eliminato al secondo turno e ha concluso la prova individuale al 17esimo posto, eliminato da Edoardo Luperi che poi ha conquistato la medaglia di bronzo. Buon rientro per il campone del mondo Tommaso Marini dopo l'intervento alla spalla che chiude quinto, mentre Guillame Bianchi si classifica settimo.

Nel primo turno Foconi aveva battuto l'atleta di Taipei, Chen, con il punteggio di 15-13 prima di venire eliminato da Luperi sempre per 15-13.

Oltre ad Alessio Foconi (17esimo), si è fermato nel tabellone da 32 anche l’olimpionico Daniele Garozzo, classificatosi 18esimo dopo l’assalto perso con Choi, lo stesso avversario che ha poi battuto pure Marini. A brillare più di tutti, sulle pedane nipponiche, è stato Edoardo Luperi, il 30enne livornese delle Fiamme Oro, che proveniva dalle qualificazioni, ha affrontato per un beffardo scherzo del destino (e del tabellone) quattro compagni di Nazionale, uno dopo l’altro. Nel primo turno ha superato Tommaso Martini per 15-8, poi, negli altri tre derby, uno più combattuto dell’altro, si è imposto sempre con lo stesso punteggio, 15-13, prima su Alessio Foconi, poi su Filippo Macchi negli ottavi di finale, infine su Guillaume Bianchi nel quarto che valeva un posto sul podio. Verdetto di 15-13, ma stavolta a suo sfavore, pure nella semifinale contro l’egiziano Mohamed Hamza, che ha dirottato così Edoardo Luperi al terzo posto, come gli accadde sempre in Giappone (ma a Tokyo) nel 2017. Successo finale nella gara, il decimo in carriera tra Coppa del Mondo e Grand Prix, per lo statunitense Alexander Massialas.

Al via alle 1.30 della notte tra sabato e domenica la gara a squadre nella quale l’Italia di Stefano Cerioni si schiererà con un quartetto composto da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi.

Classifica (219): 1. Alexander Massialas (Usa), 2. Mohamed Hamza (Egy), 3. Edoardo Luperi (ITA), 3. Chun Yin Ryan Choi (Hkg)

Gli altri italiani: 5. Tommaso Marini, 7. Guillaume Bianchi, 11. Filippo Macchi, 17. Alessio Foconi, 18. Daniele Garozzo, 36. Davide Filippi, 39. Tommaso Martini, 47. Giulio Lombardi, 53. Francesco Ingargiola, 61. Damiano Di Veroli, 146. Giorgio Avola.