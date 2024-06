Domenica 2 Giugno 2024, 05:00

È iniziata la terza campagna di scavo nell’antica città di Falerii Novi, l’antenata di Civita Castellana e oggi territorio di Fabrica di Roma. Durerà come le precedenti un mese. Il team internazionale guidato dai professori Stephen Kay (British School at Rome), Emlyn Dodd (Università di Londra), Seth Bernard (Università di Toronto) e Meg Andrews (Università di Harvard) con l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Ghent è composto da quaranta studenti provenienti da Italia, Inghilterra, Canada e Stati Uniti.

Come sempre è stato possibile riprendere le ricerche grazie alla concessione rilasciata dal ministero della Cultura, sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale e alla generosità del proprietario del terreno, Gianluca Mancini. I lavori riprenderanno dagli scavi chiusi l’estate scorsa che hanno portato alla luce un “macellum”, un edificio pubblico monumentale utilizzato con funzione di mercato e una domus a sud del Foro, identificata grazie alle precedenti indagini e una terza area di scavo, aperta ex novo nell’angolo settentrionale dove sono venute alla luce una serie di “tabernae”, interessate da diverse trasformazioni nel corso dell’antichità. I saggi sono iniziati nel 2022 dopo una serie di studi preliminari condotti negli anni precedenti. Sono stati i primi scavi di rilievo in grado di raccontare le origini della capitale dell'Agro falisco e alzare il velo su quello che è stato uno dei primi insediamenti dell'attuale Civita Castellana e che hanno destato tanta curiosità tra la gente.

Il sindaco di Fabrica di Roma, Claudio Ricci, è entusiasta della ripresa di questi scavi. «Già ho programmato una visita ai ricercatori – ha detto – anche perché non dobbiamo mai stancarci di valorizzazione i beni artistici e archeologici di questo territorio. Non credo che in Italia esistano tanti siti, come questo di Falerii Novi, dove in alcuni punti, per far riemergere i segni di antiche presenze, basta scavare alcune manciate di terra e su questa unicità dobbiamo concentrare energie affinché venga riconosciuta all’area archeologica di Falerii e della via Amerina la notorietà e il lustro che merita». Al termine degli scavi come è tradizione gli archeologi organizzeranno un’assemblea aperta in cui saranno presentati i lavori e le nuove ricerche. Si tratta di un appuntamento molto seguito sia dagli appassionati sia dalle persone che affollano sempre questo tipo di incontri per conoscere il passato della capitale Falisca.

