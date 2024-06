Mercoledì 5 Giugno 2024, 08:20

PERUGIA - Non si sa se al navigatore hanno detto «Noio volevam savuàr» come Totò e Peppino, ma di certo non si sono capiti. E sono finiti con le biciclette cariche di bagagli fin dentro il tunnel di accesso alla Rocca Paolina. Tra lo sconcerto e l'ironia dei perugini che li hanno visti infilare la minigalleria di via Masi e pedalare senza farsi troppe domande. Neanche le facce attonite di cui percorreva la strada in senso opposto hanno fatto sorgere evidentemente i dubbi alla coppia di cicloturisti, ma alla fine, dopo qualche metro, è arrivata l'illuminazione. Davanti al muro di scale mobili, infatti, si sono dovuti arrendere all'evidenza: da qui in bici, anche se motorizzata, non si passa.

«Si sono guardati in faccia perplessi – racconta chi li visti tra l'ilarità dei presenti – hanno tirato fuori il cellulare su cui avevano evidentemente impostato il navigatore e si guardavano intorno». Chiaramente stranieri, con difficoltà a chiedere informazioni in lingua italiana, hanno proseguito a cercare una risposta dal loro cellulare, magari pensando a come fosse possibile superare quelle scale mobili che arrivano fin dentro la pancia di uno dei monumenti più rappresentativi della città.

«Non parlavano bene italiano – spiega ancora un passante – ed è stato complicato far loro capire che avevano decisamente sbagliato strada. I gesti, certo, erano eloquenti. Come il rullo delle scale mobili...». Tra chi sogghignava dicendo verso di loro «Pedala, pedala» e chi invece ha pensato di aiutarli. Anche perché all'interno della Rocca Paolina, il perugino lo sa, non c'è copertura telefonica e di internet, quindi anche continuare a consultare compulsivamente il cellulare non è servito a molto. «Vai a fidarti del navigatore», li ha apostrofati un altro passante, ma più con bonomia che con arroganza. Finché i due, spaesati, hanno pensato bene di ritornare indietro, a rivedere il sole e la rete internet. Hanno ripercorso il tunnel con i loro bagagli molto pesanti, posizionati ai lati delle ruote e hanno cercato informazioni per raggiungere qualche albergo in centro o comunque corso Vannucci. «Dopo qualche minuto – insiste il primo che li ha notati a imboccare letteralmente la Paolina – li ho visti uscire e poi li ho incrociati che aggredivano via Masi per salire verso via Indipendenza». Questa volta lungo la strada principale, quella vera, che arriva fino in centro. Una specie di gran premio della montagna, tra la salita e le curve, pesante anche se si è dotati di una bicicletta a pedalata assistita, a maggior ragione con tutte le valigie a bordo. Con il consiglio di essere più precisi la prossima volta con il navigatore: il «noi vogliamo sapere, per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare» non funzionava nemmeno con Totò. «Ma soprattutto – chiude chi li ha anche fotografati – va bene seguire le indicazioni del cellulare, ma guardarsi intorno a volte è più utile».