Orvieto, turismo e sanità: le ricette dei candidati

ELETTORANDO

ORVIETO La campagna elettorale di Orvieto al giro di boa. Restano pochi giorni alla chiusura di venerdì e i quattro candidati sindaci stanno spingendo tutti sull'acceleratore. Il centrodestra corre unito con Roberta Tardani che cerca il secondo mandato. Centrare quest'obiettivo sarebbe una novità per Orvieto che da vent'anni cambia sindaco a ogni tornata elettorale. L'ultimo primo cittadino con due mandati sulle spalle fu Cimicchi. Centrare il secondo mandato al primo turno sarebbe addirittura un'impresa unica. Il centrodestra ci punta tanto da far sfilare qui i suoi big: Tajani, Lollobrigida, Rauti, Craxi, Carloni. Scendendo sul piano dei contenuti, Tardani ha proposto un patto di sviluppo sostenibile. «Un vero e proprio accordo ha spiegato - che coinvolgerà le forze vive della città, pubblico e privato, che prevederà impegni precisi per l'una e l'altra parte e che vogliamo diventi lo strumento operativo di programmazione del territorio utile alla sua crescita e alla creazione delle migliori opportunità».Sul fronte opposto c'è Stefano Biagioli, il candidato dal campo largo. Medico di famiglia, già vice sindaco di Porano, molto conosciuto in città, ha fatto della sanità uno dei temi di battaglia della campagna elettorale. «L'ospedale deve essere potenziato ha detto - Riteniamo abbastanza anomalo pensare alla casa di Comunità quando interi ambulatori dell'ospedale sono deserti per mancanza di personale. Attiveremo delle conferenze di servizio tra Comuni di regioni diverse e con le Province e Regioni coinvolte perché su alcuni temi la sanità è fra questi ci sia progettazione e proposta comune».Roberta Palazzetti sostenuta da "Proposta Civica" e "Città in movimento" che spiegano: «non sono legati ad alcun partito e non perché siano contro i partiti organizzati, al contrario, ma perché questi ultimi non hanno saputo interpretare le esigenze dei cittadini, costruire il consenso attorno a proposte organiche, e amministrare sulla base di una visione chiara dei problemi». L'ex amministratrice delegata di importanti aziende nazionali e internazionali ha spiegato la sua candidatura con la necessità per Orvieto di cambiare, di tornare a crescere e ad attirare investimenti. Tra le proposte, una diversa visione del turismo: «il passaggio dalla cartolina all'esperienza vera e propria di Orvieto e del suo territorio» attingendo «a uno studio di fattibilità che colga tutte le opportunità».L'altro candidato è Giordano Conticelli, ricercatore con esperienze nelle università di Washington e Seattle, espressione del soggetto politico "Nova". «Un soggetto che propone di portare il cambiamento fondato sulla partecipazione dice sulla pluralità e sulla competenza». Parla di piano di rilancio generale di Orvieto e propone la costruzione di una rete.