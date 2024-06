Mercoledì 5 Giugno 2024, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 09:04

PERUGIA - Dopo una stagione stellare, chiusa con uno storico pokerissimo composto da Coppa Italia, Supercoppa, Mondiale per Club e Scudetto, il numero uno della Sir Susa Vim Perugia Gino Sirci non fa promesse faraoniche per la stagione che verrà. Ma alle migliaia di tifosi dei Block Devils una cosa la assicura senza esitazione: «Dico questo: garantisco che ci divertiremo». «Io sono un imprenditore, e da imprenditore voglio far divertire. Comunque ricordiamo che ci sono anche gli avversari». Così, durante un forum nella redazione di Perugia de Il Messaggero, il presidente del club bianconero dà simbolicamente il via alla stagione 2024-2025. Una stagione che si preannuncia scoppiettante, con una squadra non stravolta ma rinforzata (vedi gli ingressi di Ishikawa e Loser) e che avrà ancora al timone una certezza, il coach Angelo Lorenzetti. Un allenatore fortemente voluto dallo stesso Sirci per lo scorso campionato. Un investimento ripagato con un palmares diventato molto più ricco.

I RAPPORTI

Ma che rapporto ha il presidente della Sir con i coach? La linea guida è chiara: dialogo si, ma nessun controllo. «La squadra deve vivere un suo percorso professionale, più stai addosso più crei in loro la paura di sbagliare». Lo spiega con chiarezza Sirci, che non ha mai chiamato un allenatore per fare delle critiche, ma solo per parlare e confrontarsi. Solo così si esce in particolare dai momenti difficili. Come, ad esempio, il finale della stagione 2022-2023. Stagione particolare alla quale Sirci comunque da un voto buono: «Ho sempre detto 6,5, anche se alla fine siamo mancati sul più bello. Comunque abbiamo vinto 2 trofei su cinque». Un finale di stagione che ha portato al cambio di tecnico, con l’arrivo di una persona «con cui secondo me si poteva fare meglio», racconta il patron bianconero. «Lorenzetti ha una visione convincente nel suo modo di esprimersi e vedere pallavolo, ha una esperienza lunghissima». Un allenatore che non lascia nulla al caso quello che ha portato la Sir a primeggiare nello scorso campionato e che adesso torna a guardare all’Europa. La Champions League è chiaramente un obiettivo della società, ma senza ossessioni. La linea è quella di andare avanti step by step con un «gioco armonico» da mantenere nel corso della stagione, trofeo dopo trofeo, facendo tesoro delle eventuali sconfitte. E soprattutto «senza pensare all’anno appena fatto, perché la stagione parte dall’inizio e da lì bisogna concentrarsi su tutti i momenti». Ecco il “metodo” Sir, una linea di lavoro chiara, che nel giro di pochi anni ha portato la società a diventare una delle migliori d’Europa e del mondo.

RETE DI SPONSOR

Anche grazie alla solidità creata attorno al progetto. Solidità intesa come gruppo di sponsor e quindi di aziende che sostengono le gesta dei Block Devils. Un gruppone di 150 sponsor che permettono di mandare avanti, stagione dopo stagione, una macchina «da 6,7 milioni». «Abbiamo un background di imprenditori che riesce a garantire giocatori di alto livello, questo è fondamentale». Grazie a questa rete quello della Sir «è uno tra i bilanci più alti» del panorama pallavolistico, sottolinea l’imprenditore con il volley nel cuore che per primo ha messo sul piatto le risorse per portare Perugia in alto. Al punto che il volley è il suo primo pensiero quando si alza la mattina? Dipende. Quello che deve essere fatto «lo detta l’agenda che guardo ogni sera prima di andare a dormire». Abbastanza tardi, come altrettanto tardi, poco prima dell’ora di cena, Sirci esce dalla sua azienda di Santa Maria degli Angeli. Ma c’è da immaginare che una fetta importante della giornata è dedicata alla Sir, che tra l’altro si appresta a fare festa grande per il fresco poker di trofei. Un momento tradizionale che quest’anno sarà scoppiettante.

ARRIVA ROVAZZI

«Avremo un idolo dei giovani, racconta Sirci». Sul palco che verrà allestito in un’area delimitata da 70 transenne e 20 new jersey in piazzale Umbria Jazz, a due passi dal PalaBarton, arriverà Fabio Rovazzi. «Un super ospite», dice il presidente raccontando al Messaggero la festa. Prima di lui altri gruppi, una banda perugina che fa musica esotica ed una che fa musica rock. Tanto divertimento in programma per sabato 22 giugno, dalle 19 in poi per un evento a ingresso libero. Ecco il regalo che la Sir fa a tifosi e città per la stagione del pokerissimo. Un capitolo sportivamente chiuso, sul quale però Sirci torna con orgoglio. «Una stagione senza delusioni, un voto piano a tutti, anche alle seconde linee». Tradotto un 10 in pagella a tutti, coach incluso al quale «abbiamo dato una squadra fortissima», fa notare dice Sirci. Un riferimento, ad esempio, all’arrivo di Ben Tara, opposto che era corteggiato anche da altre squadre ma che a Perugia non ha saputo dire di no. Anche in questo sta il valore della società, che grazie al suo prestigio sportivo e alla solidità economica può portare sul campo del PalaBarton grandi nomi del panorama. Un vanto per la città, che invece è in sofferenza nell’altro versante di Pian di Massiano, quello del calcio.

IL CALCIO

Sirci non si tira indietro a nel dire la sua sulla situazione in casa Grifo. «Santopadre? Ci sentiamo spesso. Mi dispiace venga contestato. Oggi giorno avere squadra di calcio è guidare macchina molto potente, difficile da tenere su terreno sconnesso». Sul caso vendita aggiunge: «Vendere? Potrebbe farlo, ma non si vede nessuno». Ma il Sirci innamorato del volley, al calcio ci ha mai pensato? «Si, ma è un mondo difficile». Testa e cuore rimangono alla pallavolo, che ha già portato Perugia in alto e promette di regalare altre grandi soddisfazioni.

IL SETTORE GIOVANILE

C’è un successo nel successo nella grande famiglia della Sir Perugia: il settore giovanile. Ai trionfi della prima squadra, che ha portato Perugia in alto nel mondo, si aggiungo sempre di più stagione dopo stagione quelli delle squadre del vivaio bianconero. Un “mondo” in forte espansione, con oltre 500 ragazzi. Qualche promessa su cui investire c’è. La società, intanto, guarda con attenzione i risultati. L’ultimo in ordine di tempo è quello dell’under 15 della Sir Safety Perugia di coach Andrea Moscioni, che ha terminato con uno strepitoso undicesimo posto assoluto le finali nazionali di categoria disputate qualche giorno fa a Schio. I ragazzi del settore giovanile bianconero, griffato Its Umbria Academy che è main sponsor di tutto il settore, si sono resi protagonisti di un torneo incredibile, centrando un piazzamento di grande prestigio, tenendo conto della concorrenza, a coronamento di una stagione di importante crescita per un gruppo campione regionale di categoria, frutto dell’unione delle due squadre di Santa Maria degli Angeli e di Perugia, allenate rispettivamente da coach Brizzi e da coach Moscioni, e con i prestiti di Gallinella e Buompadre dalla Nuova Pallavolo Spoleto.

Difficile dire se fra le centinaia di ragazzi che animano il settore giovanile della Sir ci sarà il prossimo Leon o il prossimo Atanasijevic. Di certo non lo esclude il presidente Gino Sirci, nel caso pronto a portare in alto un talento che si è formato in casa. Chiaro che bandiere come quelle citate, entrate nel cuore della società e dei tifosi, sono difficili da replicare. Ma il lavoro dei tecnici che guidano le squadre giovanili, è rivolto anche su questo aspetto. C’è da fare i conti con la competizione di vivai molto forti, fa notare il patron bianconero, come quelli delle squadre del nord, dove soprattutto il fisico si presta di più al volley. Ma Perugia anche coni ragazzi sta dimostrando di esserci.