Martedì 4 Giugno 2024, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 16:38

PERUGIA – Dicono si sia presentato immediatamente all’ufficio postale a pagare la super multa. Evidentemente per non correre il rischio di essere scoperto dai familiari. Meglio pagare subito e far sparire tutto, perché essere scoperto ad aver pagato 450 euro di multa dopo essere stato sorpreso a far salire in auto una prostituta. È successo nel fine settimana appena concluso. Il tempo di fare entrare in vigore la nuova ordinanza emessa dal sindaco Romizi, che si incentra proprio sull’andare a colpire i fenomeni di abbordaggio in strada delle prostitute, che gli agenti della polizia municipale hanno subito sorpreso due automobilisti.

Uno, quello che ha pagato appena ha aperto l’ufficio postale più vicino a casa, è stato sorpreso nella di notte lungo via Settevalli. Il secondo direttamente alla luce del sole, lungo via Mario Angeloni.

IL DOCUMENTO

Una pratica questa, cioè delle prostitute soprattutto di etnia rom che abbordano i clienti di giorno, che i residenti di Fontivegge conoscono bene. E che non a caso hanno inserito fra i primi dei «dodici punti fermi» elaborati per il rilancio del quartiere che il comitato Progetto Fontivegge ha consegnato ai candidati sindaco e consigliere comunale con cui in queste settimane ci sono stati incontri proprio la «attivazione fissa annuale nel periodo semestrale compreso tra maggio e ottobre dell'ordinanza anti-alcol e dell'ordinanza anti-prostituzione». Un documento che il comitato di residenti della stazione ha reso noto ieri pomeriggio, attraverso la propria pagina Facebook.

Al primo punto c’è la «intensificazione della presenza delle forze dell'ordine, incluso il ripristino dell'operazione Strade Sicure, auspicando un maggior coordinamento decisionale ed operativo tra le diverse forze di polizia» e poi a seguire tanti temi su cui in questi anni Progetto Fontivegge ha insistito con forza tra «controlli serrati ed incrociati, condotti congiuntamente tra polizia locale e guardie ecologiche Gesenu, su contratti di locazione e utenze Tari», «chiusura definitiva degli esercizi commerciali che si rendano veicolo di rumori molesti, disordine pubblico, spaccio di stupefacenti o rischi di carattere igienico-sanitario» e ancora «installazione di dispositivi mimetici di videosorveglianza (foto-trappole) in prossimità delle campane verdi del vetro presenti nel quartiere, dei cantieri edili e delle principali aree abbandonate, spesso utilizzate per lo scarico abusivo di rifiuti».

Ancora, «applicazione piena e puntuale della misura del Daspo urbano e delle relative ammende per i casi di violazione del regolamento di polizia urbana», l’adeguamento «degli estimi catastali sulla base degli attuali valori immobiliari nel quartiere, pesantemente deteriorati nel corso degli ultimi trent'anni» e l’attivazione «delle pratiche di esproprio - per motivi di pubblico interesse e/o per eventuale inosservanza degli obblighi - dei terreni e fabbricati di proprietà privata inutilizzati, tenuti in stato di abbandono da almeno cinque anni». Tra i punti anche la richiesta di escludere Fontivegge «da qualsiasi nuovo programma di accoglienza e ricollocazione di migranti, richiedenti asilo e rifugiati onde evitare nuovi insediamenti in un quartiere già pesantemente provato dall'abnorme presenza di comunità straniere chiuse al loro interno e restie ad integrarsi nel tessuto locale» e la «mappatura precisa e dettagliata di tutti i dispositivi di videosorveglianza presenti nel quartiere di Fontivegge per censire quelli attivi e quelli disattivi, e sostituire quelli vecchi con nuove strumentazioni all'avanguardia».

LE ZONE DELL’ORDINANZA

L’ordinanza è in vigore fino al 31 ottobre. Il contrasto al fenomeno della prostituzione su strada interesserà nel dettaglio via Settevalli, via Nuvolari, via Conti, viale del Percorso Verde, via Piccolpasso, via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia–Bettolle direzione Perugia), via Mario Angeloni con relative aree di parcheggio, via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Penna, via Sacconi, via della Scuola, strada Colle Umberto Ponte Nese, ss 728 del Pantano – strada San Giovanni del Prugneto.