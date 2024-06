Mercoledì 5 Giugno 2024, 08:20

PERUGIA - Due anni di condanna, uno per ogni bambina che ha molestato a scuola. Meno della metà della richiesta del pubblico ministero, ma nonostante la pena sospesa, a pesare sul suo futuro sarà il resto della sentenza: non solo il pagamento delle spese e di una provvisionale di 10mila euro a vittima (a cui aggiungere le statuizioni del giudice civile), ma anche l'interdizione dai pubblici uffici per un anno, l'interdizione perpetua «da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori», con il divieto quindi di avvicinarsi a loro e ai luoghi che frequentano. Con la sospensione condizionale della pena comunque subordinata alla partecipare a percorsi di recupero di assistenza psicologica per un anno.

Questa la sentenza emessa ieri dal giudice Natalia Giubilei nei confronti di A.Q., l'ottantenne sotto processo con rito abbreviato per l'accusa di violenza sessuale aggravata dopo la denuncia di due bambine di nemmeno 9 anni che lui aveva il compito di vigilare a scuola. Due bambine che hanno subito le sue attenzioni e che ancora oggi, a oltre un anno dai fatti, non riescono a superare quella sensazione di disagio, vergogna e violenza a cui sono state sottoposte in un luogo in cui dovevano essere al sicuro. I loro racconti, ribaditi anche nel corso dell'incidente probatorio con modalità protetta, parlano degli abusi subiti durante le pause pranzo a scuola. Subiti dall’uomo - conosciuto e di cui quindi si fidavano - che in quell'istituto cittadino svolgeva attività di vigilanza. All'ottantenne il sostituto procuratore Franco Bettini ha contestato il «toccamento delle parti intime e delle cosce», i «baci in bocca» e i «massaggi sulle spalle e sulla schiena» da parte dell’uomo che con «mosse repentine» avrebbe «approfittato del contesto di gioco durante la pausa pranzo nella scuola». Il pm poi ha parlato di «più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e con più azioni», quindi di più episodi, che gli sono valsi la contestazione della continuazione. Episodi che, nonostante la giovanissima età, hanno messo in allarme le bambine e le hanno convinte ad avvisare mamma e papà, anche se tra le lacrime e il viso in fiamme per la vergogna. I fatti sono relativi al marzo 2023, quando le piccole frequentavano la terza elementare di una scuola di Perugia e la notizia creò subito grande sconcerto tra i genitori.

L'uomo, assistito dall'avvocato Teresa Giurgola, si è sempre detto innocente: è stato allontanato dalla scuola subito dopo la denuncia, ma ha sostenuto dall'inizio si sia trattato di atteggiamenti affettuosi nei confronti dei piccoli che era chiamato a vigilare. Ma il sostituto procuratore Bettini ha invece sempre tradotto quell'affetto con «violenza e abuso di autorità».

L'anziano anche ieri non era in aula, ha sempre preferito evitare la sua presenza davanti al giudice, con il rischio di incrociare anche gli sguardi di quattro genitori giustamente colpiti da quanto subito dalle figlie. Mentre a rappresentare le due bimbe e le loro famiglie c'erano gli avvocati Marco Piazzai e Daniele Fantini: come parti civili avevano avanzato una richiesta di risarcimento di centomila euro totali, per i danni subiti dalle vittime. Con la consapevolezza però che nessuna cifra cancellerà dalla loro memoria quella brutta sensazione, che ancora oggi riemerge e forse rimarginerà solo il tempo, con la fiducia verso i “grandi” purtroppo tutta da ricostruire.