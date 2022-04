Terni, tutto è pronto per la corsa podistica Stad10 con arrivo allo stadio Liberati

Mancava da tre anni. Domenica 11 Aprile 2022, torna la manifestazione podistica Stad10 a cura della Ternana Marathon Club. Si tratta di una gara su strada di 10 chilometri con partenza presso viale Dello Stadio, che si snoda lungo il centro cittadino, per concludersi all’interno dello Stadio Libero Liberati.

Il raduno è previsto alle ore 7.30, presso l’ingresso dello Stadio Libero Liberati, lato curva Est, mentre la partenza sarà alle ore 9.00. «La competizione -scrivono gli organizzatori in un comunicato- è valida ai fini del Campionato Regionale Grand Prix Fidal Umbria». In alternativa si potrà correre lo stesso percorso, in modalità non competitiva, aderendo alla formula ludico-motoria.

Ai primi 500 iscritti, verrà fornita la maglia ufficiale della manifestazione, ed all’arrivo, la medaglia, realizzata in ceramica da un’azienda locale. Sarà possibile ritirare il proprio pettorale presso il negozio IoCorro, sito in Via Aleardi 14, Terni, nella giornata di Sabato 9 Aprile 2022 dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20; mentre per ritirare il pacco gara, sempre nella giornata di Sabato 09 Aprile 2022, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, presso gli spazi antistanti la palestra Passe-partout villaga in Viale Aleardi 20, Terni.

La Stad10, rientra nel progetto Percorsi InTerni, realizzato grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Il costo dell''iscrizione è di 12 euro.