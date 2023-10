Terni, restaurata la navata centrale della chiesa Santa Maria delle Grazie

EMBED





È tornata al suo splendore la chiesa di santa Maria delle Grazie a Terni, la cui posa della prima pietra risale al 1474. La Fondazione Carit ha finanziato l’intervento di restauro delle decorazioni della volta della navata centrale ed è in corso quello della cappella dei Santi Francescani. I lavori nella chiesa - di proprietà dell’Azienda Usl Umbria 2 e dal 2019 gestita dalla Confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola - sono iniziati ad aprile 2022 sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria ed inaugurati in occasione dell’evento “E’ cultura” in memoria dell’ingegner Giuseppe Belli, uomo di profonda cultura umanistica, socio a vita e vice presidente della Fondazione Carit dal 1996 al 2012, al quale è stata dedicata una targa. Nel video di Claudia Sensi gli interventi del presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini e di Roberta Giansanti, priore della Confraternita di san Giuseppe e san Francesco di Paola.