Narni, via al cantiere di piazza Garibaldi. E' rivoluzione per auto e pedoni

NARNI Piazza Garibaldi, cantiere al via. E' rivoluzione per auto e pedoni. Si inizia lunedì 26 giugno.

Fra gli interventi principali, l'ampliamento degli spazi pedonali rispetto a quelli dedicati alle auto; la restituzione della centralità all'antica fontana; la ridefinizione dell’illuminazione notturna, interventi nella rete dei sottoservizi come l’acquedotto, gli impianti elettrici, le fognature, l’impianto di gas metano, il telefono e la fibra ottica.

I lavori sono stati suddivisi in 4 successive fasi esecutive durante i 9 mesi previsti di durata del cantiere.



Nella prima fase:

È previsto il divieto di circolazione all’interno della piazza per tutti i mezzi provenienti dalla Flaminia.

Potranno circolare solo gli automezzi della Ztl2 che scendono da via XX settembre.

Verrà riservata una fascia per carico/scarico merci sul lato forno Bonaccini/caffè Centro d’Italia (area in giallo).

In questa prima fase verranno mantenuti tre stalli di parcheggio (di cui uno per disabili) di fronte al negozio di fiori “Delle Belle” all’angolo con via Roma.



Pertanto gli autobus non potranno più circolare intorno alla Fontana e la fermata sarà trasferita al Teminal Bus del parcheggio del Suffragio.

I bus delle linee extraurbane potranno fermarsi, ma solo all’interno della carreggiata stradale, per entrambe le direzioni di marcia.



Nelle fasi successive le attività commerciali saranno sempre raggiungibili almeno da una passerella pedonale.

Potranno verificarsi delle chiusure temporanee per realizzare i nuovi allacci per ciascuna di esse.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Area Dipartimentale Lavori Pubblici al numero 0744/747251