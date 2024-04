Terni, la mostra "Amarsi" attrae pure a Pasquetta: apertura straordinaria con il pienone

Terni - La Fondazione Carit decide l'apertura straordinaria per la mostra "Amarsi" nel giorno di Pasquetta. I ternani rispondono presenti. E non solo loro. Già perché anche alcuni turisti di passaggio per la città di Terni si soffermano a corso Tacito per ammirare la collezione esposta.

Un regalo, quello della Fondazione, alla città che la città a quanto pare ha apprezzato anche in questa giornata di festa dove i più sono orientati alla grande abbuffata di cibo, piuttosto che di arte.

Per qualcuno si tratta pure della seconda o terza volta tanto è vero alcuni hanno notato come in precedenza non c'era l'urna “del bacio d’addio” risalente alla prima metà del I secolo a.C. e proveniente dal Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, effettivamente aggiunto alcune settimane dopo l'inaugurazione.

La mostra rimarrà aperta fino al 7 aprile.