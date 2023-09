Vittorio Sgarbi e Stefano Bandecchi. E' da loro che parte la rivoluzione culturale di Terni. Da città dell'acciaio a "Terni città dell'arte", questa la nuova sfida lanciata da Bandecchi. Il sottosegretario alla cultura e il sindaco di Terni hanno siglato il patto per il rilancio della città davanti alle opere d'arte custodite nella chiesa di San Pietro. Un tour di almeno due giorni alla scoperta delle bellezze artistiche di Terni, questa l'idea che ha in mente Bandecchi per mettere fine al turismo mordi e fuggi legato alla Cascata delle Marmore che con con 500mila visitatori l'anno è il sito più visitato dell'Umbria ma non lascia il segno in termini di presenze per le vie e le piazze di Terni. «Non c'è solo l'acciaio e Sgarbi con una semplice passeggiata per le vie di Terni si è subito reso conto delle potenzialità», ha detto Bandecchi.

Il sottosegretario Sgarbi ha ricordato il suo rapporto con Terni, quando veniva a fare visita allo scultore Aurelio De Felice, ma si è anche concentrato sulle tante risorse artistiche che andrebbero messe a sistema, per fare di Terni una città dell'arte. Un tour che al momento è solo un progetto nella testa di Sgarbi e Bandecchi ma che prende forma se si segue la passeggiata fatta dal sottosegretario per le vie di Terni. Una città, Terni, che Sgarbi conosce bene, tanto per il rapporto di amicizia con l'artista Alvaro Capponi quanto per la riqualificazione del teatro comunale in chiave polettiana. La chiesa di Sant'Alò, e la Pala di Piermatteo d'Amelia, saranno sicuramente altre due tappe che saranno inserite nella passeggiata Terni città dell'arte. Argomento che sarà sicuramente approfondito in occasione della festa di Alternativa Popolare che ha tra gli ospiti proprio il sottosegnarlo Sgarbi, pronto già a tornare nella "sua" Terni.