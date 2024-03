Schianto mentre fa motocross, ragazzo di 25 anni muore davanti agli amici. Sul sentiero c'era una catena

Muore a 25 anni su una strada sterrata dove era andato a fare motocross con gli amici. Sul suo percorso ha trovato un catena di ferro tesa tra due alberi contro la quale si è schiantato. L'ennesima, gravissima, tragedia è successa alle 16 di oggi a San Nicola di Bisenti, in provincia di Teramo: la vittima è un ragazzo di 25 anni che era uscito con altri amici in moto approfittando della giornata di bel tempo per fare motocross in una serie di strade sterrate che spesso insistono in terreni privati. Damiano Bufo, 25 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver trovato sul suo percorso una catena legata a due alberi, dietro uns curva, l'impatto è stato violentissimo, il giovane ha riportato traumi gravissimo. Sul posto i sanitari del 118 e l'elicottero di Pescara, ma per il giovane sono stati inutili di soccorsi.

Il ragazzo era orginario di contrada San Giorgio, nel comune di Castiglione Messer Raimondo. Sul suo decesso indagano i carabineri