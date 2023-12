Il 6 dicembre alla Fondazione Fulvio Sbrolli una serata in favore dell’associazione Progetto Flavia

Martedì 5 Dicembre 2023, 10:39







TERNI Mercoledi 6 dicembre dalle ore 18 alle ore 21 alla Fondazione Fulvio Sbrolli in via Luigi Galvani, 19 sarà possibile degustare gratuitamente i vini della cantina Violati Umbria, Cantina Poggio alle Stelle e Brunello di Montalcino “Radicato 2013” e poi acquistare i vini anche in confezione regalo. Il ricavato della serata andrà in favore dell’associazione Progetto Flavia per l’UGDH ODV. Mentre l'8 e 9 dicembre in occasione del mercatino dell'artigianato di Natale che si svolge a largo Ottaviani e largo Micheli saranno vendute tovaglie, asciugamani, centrotavola, accessori per la cucina realizzati a mano all'unciinetto o punte a croce, il ricavato andrà a favore sermpre dell'associazione Progetto Flavia.