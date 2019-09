© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica 29 settembre avrà luogo a Micigliano la seconda edizione della manifestazione “La Porta dell’Alta Valle del Velino”, una giornata culinaria con degustazioni di prodotti tipici locali ( zuppe, polenta, pizze fritte e tartufi) promossa dall'Associazione Provinciale Cuochi Rieti e dal Presidente Elia Grillotti, in collaborazione con il Comune di Micigliano e la Chef School La Corte.L’evento si svolgerà presso l’Abbazia di SS. Quirico e Giulitta (via Salaria Km 113), dalle 12 alle 17 e avrà lo scopo di promuovere le produzioni e le ricette del nostro territorio, grazie alla presenza stand enogastronomici ed espositivi a cura dell’associazione e delle pro loco locali. All’evento prenderà parte anche l’AIS, Associazione Italiana Sommelier, con degustazioni ed assaggi di vini locali.La giornata sarà allietata dalle iniziative culturali ed artistiche organizzate e promosse dalla Pro Loco di Micigliano,tra cui le esibizioni di organetto e strumenti tipici; sarà inoltre possibile visitare lo splendido complesso abbaziale.L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito; in caso di maltempo, è stato predisposto l’allestimento di sale al chiuso e gazebi per garantire il corretto svolgimento dell’evento.Per qualunque informazione è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo mail associazionecuochirieti@gmail.com oppure alla pagina facebook Federcuochi Rieti.