Al Mako l'Agraria presenta il vino dell'azienda scolastica con una degustazione

RIETI - L’Istituto Tecnico Agrario porta i suoi prodotti all’interno del Mako, rivolgendo una particolare attenzione al vino, con la degustazione che si terrà domani, sabato 13 novembre dalle 11.30 alle 13. Un’occasione ideale per conoscere da vicino una realtà importante del nostro territorio e degustare il vino rosso, prodotto all’interno dell’azienda scolastica e frutto dell’ultima vinificazione di poche settimane fa, prima che venga barricato per diventare il “Rosso di Classe” tanto apprezzato nelle scorse annate.

Così il mercatino agricolo a chilometro zero, in via Micioccoli, fa da sfondo ad un’iniziativa utile anche a riavvicinare i giovani al mondo dell’agricoltura e, perché no, ad orientarli anche verso un’eventuale scelta dell’agraria per proseguire il percorso di studi dopo le scuole medie.

Una scelta di cui non sembrano pentirsi gli studenti coinvolti nell’iniziativa, che domani saranno all’interno dello stand offerto dalla V Comunità Montana, per dare il loro contributo nella presentazione dei prodotti dell’azienda, attualmente in fase di conversione al biologico. Farro, ceci, farine saranno disponibili preso gli spazi dedicati, dove ovviamente sarà possibile acquistare anche il vino, vero protagonista della mattinata. Un modo anche per riscoprire la qualità dei prodotti della nostra terra, patrimonio di cui andare fieri ed importante da conservare.