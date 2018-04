"Immagini, parole e sapori". Mostra di foto, libro e degustazione a Sezze

Si chiama "Immagini, parole e sapori" ed è uno degli eventi in programma nell'ambito della Sagra del carciofo di Sezze. Organizzato dall’Atelier Angelus Novus onlus con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’evento si terrà giovedì 12 aprile alle 17,30 presso l’Antiquarium comunale.



Due le iniziative in programma: la mostra fotografica “Il Gusto di Guardare” di Alessandro di Norma e la presentazione del libro “A Tavola nella Terra del Mito” (Edizioni Ponte Sisto) di Roberto Campagna. Oltre a due autori, interverranno: il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo, il presidente del Consiglio comunale Enzo Eramo, l’assessore alla Cultura e Attività Produttive Pietro Ceccano, il consigliere comunale Ernesto Di Pastina, lo storico Luigi Zaccheo e il poeta Antonio Veneziani. Coordinerà: Simone Di Giulio, giornalista di Latina Oggi; letture di Maria Borgese, attrice e danzatrice. Le foto della mostra non sono altro che una parte delle immagini, ingrandite, che hanno illustrato lo stesso libro di Campagna, un viaggio enogastronomico nei territori delle città arcaiche dell’Agro Pontino.



L’evento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali: vini Sant’Andrea, dolci di Sezze, liquori Aurora, oli Colline Pontine Dop e olive Gaeta Dop.

