Terni. Piediluco, incontro del comandante della stazione dei carabinieri con i residenti per parlare di sicurezza

La sala parrocchiale della chiesa di san Francesco di Piediluco per una serata si è trasformata in un "fortino" per parlare di sicurezza e di prevenzione. Un centinaio di persone hanno accolto l’appello dei carabinieri per capire come comportarsi in occasioni di truffe nei confronti delle persone più fragili ed indifese. L’incontro è stato anche l’occasione per conoscere il nuovo comandante della locale caserma il maresciallo Daniele Mariotti dopo l’andata in pensione di Luigi Lepore. Sala gremita di gente, non poteva essere altrimenti dopo il recente fatto accaduto proprio nella frazione lacustre dove alcuni malviventi hanno rubato, mettendo in atto la solita tecnica collaudata, ad un’anziana circa 13.3oo euro tra denari liquidi e gioielli, mettendo sotto controllo i cellulari e accedendo con uno stratagemma all’interno dell’abitazione. Il maresciallo ha fatto un lungo elenco delle cose che non bisogna fare quando si viene contattati da sconosciuti, come comportarsi con i fantomatici lettori della luce e del gas, diffidare da finti carabinieri «i “nostri” anche se in alcuni casi in borghese sono sempre accompagnati da qualcuno in divisa».

Poi c’è stato il racconto di una delle vittime che, con lucidità e dettagli, ha raccontato quanto accadutogli, episodio che è valso più di altre parole e che ha segnato i n negativo la vita della donna. Una testimonianza choc che ha voluto raccontare perché non accadesse ad altri. La donna si è soffermata anche sui dettagli ricordando le strategie messe in atto dai malviventi per poi arrivare ad estorcere denaro e gioielli. Snocciolati alcuni numeri per dare il senso del fenomeno. Il 48 per cento delle persone scelte dai malviventi per questi raid sono anziani ed hanno superato gli 80 anni. Agiscono programmando tutto nei minimi dettagli e con una furbizia tale che è difficile non credergli. Da qui l’appello del maresciallo su come comportarsi quando si è in casa soli, quando si è a prendere in Posta la pensione, quando si sale su di un autobus o si va in bicicletta e perfino quando si cammina in strada.