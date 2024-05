VITERBO - Incidente stradale sulla Cimina. Un centauro carabiniere in pensione, Giovanni Bosco, residente a Ronciglione, di 61 anni, nato a Benevento, è morto in seguito ad un scontro tra la sua moto e un furgone.

L'impatto è avvenuto al chilometro 15 della provinciale nei pressi del bivio per Caprarola in località San Rocco. Aveva prestato servizio a Nepi e in precedenza a Civita Castellana.

Sul posto i carabineri di Ronciglione e le ambulanze.