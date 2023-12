Terni, il M5S vuole ricostruire piazza dell'Olmo caduta nel degrado: «Rivitalizziamo il cuore della città»

Il cuore pulsante di Terni langue in stato di abbandono vergognoso. Così il Movimento 5 Stelle di Terni annuncia la presentazione di un atto di indirizzo con la proposta di ricostruire piazza dell'Olmo, lasciata nel degrado dalle amministrazioni Latini e Bandecchi.

La nota è firmata dal coordinatore Territorio e Ambiente del gruppo territoriale di Terni del Movimento 5 Stelle, Daniele Pica: «Il cuore pulsante di Terni, piazza dell'Olmo, è un pilastro della memoria per la città, testimone dell'eredità storica dal Medioevo fino ai nostri giorni. Questo angolo di storia viva, prediletto dal poeta Furio Miselli e incorniciato da architetture tardo-medievali, oggi langue in uno stato di abbandono vergognoso».

Nonostante sia una delle piazze più frequentate della città, epicentro della movida, il luogo soffre sotto il peso di una negligenza che sfida la sua stessa essenza. «La ristrutturazione all'avanguardia del 2014 ha reso la piazza un esempio di rigenerazione urbana innovativa, tanto sotto il profilo architettonico, celebrato nelle riviste di settore di tutto il mondo, quanto sotto quello finanziario, dato che il progetto è stato finanziato per l'80 percento da decine di piccoli imprenditori locali che volontariamente hanno deciso di metterci delle loro risorse per invertire il degrado in cui viveva la piazza. Questi sforzi oggi sono stati soffocati da un'amministrazione pilatesca, quella che faceva capo a Leonardo Latini, e da una inerte, ovvero quella attuale a guida Stefano Bandecchi».

In seguito alla tromba d'aria nel 2022 una delle tensostrutture che coprivano la piazza è crollata rendendone necessaria la rimozione. «L'amministrazione Latini mise in sicurezza la piazza - prosegue Pica - ma si è ben guardata dal prendere decisioni circa la futura sistemazione dei luoghi, dilaniata al suo interno dai contrasti fatali che l'avrebbero portata al suicidio politico nelle amministrative l'anno successivo.

Oggi la piazza è il simbolo del degrado in cui versa il centro storico: di giorno è un parcheggio abusivo, ci sono buche dappertutto, l'aiuola centrale è in parte coperta da erbacce ed in parte completamente brulla, i pali di sostegno rimasti sono sporchi e deturpati, come la porzione di tensostruttura rimasta ancora in piedi. La giunta Bandecchi non ha detto nulla, ignorando la piazza anche nelle istallazioni delle luminarie natalizie. La sera sembra un'isola oscura accerchiata dal mare di luci natalizie a via Cavour, via Fratini e piazza San Francesco».

Il Movimento 5 Stelle Terni non vuole stare a guardare e rivolge un appello accorato alla coscienza cittadina per non lasciare che il degrado sia l'eredità per le giovani generazioni che frequentano la piazza. «Esigiamo che l'amministrazione comunale si faccia carico di ridare a piazza dell'Olmo la dignità e il decoro che merita. Stiamo presentando un apposito atto di indirizzo al fine di ricostruire la piazza così com'era prima della tromba d'aria dello scorso anno, anche chiedendo una mano a quell'imprenditoria sana che aveva finanziato il progetto nel 2014. È il momento di agire - conclude il coordinatore Territorio e Ambiente del gruppo territoriale M5S di Terni - e dimostrare che siamo pronti a ricostruire e rinnovare. È il momento di restituire alla piazza la sua identità, facendola risplendere come faro di una città dinamica che guarda avanti con la determinazione di chi sa onorare il proprio passato e ha la visione di costruire un futuro prospero».