M5S, i candidati alle Europee: da Carolina Morace a Pasquale Tridico. Tutte le sfide di Conte

Ok della rete degli iscritti alla lista definitiva che il Movimento 5 Stelle presenterà alle elezioni europee di giugno. Sono in tutto 76 i candidati scelti (20 nel Nord ovest, 15 nel Nord-est e nel Centro, 18 nel Meridione e 8 per le Isole), tra questi c'è anche la rosa di dieci nomi indicati da Giuseppe Conte, compresi i tre parlamentari uscenti dall'attuale Parlamento Ue (Maria Angela Danzì, Mario Furore, Sabrina Pignedoli). In tutto hanno votato 18.414 iscritti.

Europee, ecco i candidati del M5S

Nelle diverse circoscrizioni i capilista sono l'uscente deputata europea Maria Angela Danzì, Sabrina Pignedoli, Carolina Morace, Pasquale Tridico e l'ex direttore del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

Corre anche l'ex senatore Gianluca Ferrara. Tra i candidati c'è pure l'ex direttore della Notizia, Gaetano Pedullà, che ha partecipato alla selezione da iscritto al Movimento.

Tra gli iscritti, 16.108 hanno risposto sì e 2.306 no alla domanda "Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, anche in posizione prioritaria rispetto agli altri candidati, i tre europarlamentari uscenti, Maria Angela Danzi', Mario Furore, Sabrina Pignedoli, e i seguenti nominativi: per la Circoscrizione Nord - Est: Ugo Biggeri e Martina Pluda per la Circoscrizione Centro: Carolina Morace per la Circoscrizione Sud: Pasquale Tridico e Maurizio Sibilio per la Circoscrizione Isole: Giuseppe Antoci e Cinzia Pilo?". Il voto degli iscritti è terminato ieri alle 22.