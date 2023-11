Conte: «Contromanovra? Al lavoro col Pd su alcuni punti»

Con il Pd "ci sono alcuni punti che possiamo condividere e sui quali stiamo lavorando, come la sanità.Su questo cercheremo di convergere su emendamenti condivisi" . Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte , intervenendo a Roma all'evento sull'intelligenza artificiale organizzato dal M5S, risponde ai giornalisti che gli chiedono se si può lavorare con il Pd a una contromanovra. "Alla luce di una settimana veramente molto impegnativa di audizioni con tutte le parti sociali, con tutte le associazioni di categoria, noi in questo momento abbiamo un quadro reale del paese e non fittizio, non autoreferenziale e sulla base di questo confronto stiamo elaborando proposte emendative- aggiunge -. Dimostreremo che se hai coraggio e visione puoi assolutamente mettere a terra una manovra che genera risorse e le redistribuisce in modo molto equo, senza invece ricorrere a misure lacrime e sangue come fa questo governo". (LaPresse)