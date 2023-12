Civita Castellana, riprendono i lavori per il completamento della piscina comunale

«La piscina comunale non il simbolo di un fallimento». E' la risposta del vice sindaco Claudio Parroccini al Movimento Cinque Stelle che aveva messo in evidenza i ritardi sui lavori di ristrutturazione.

«Un’opera che, invece, proprio l’attuale Amministrazione sta portando a compimento - ha detto Parroccini - con l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 entro il 31 dicembre, infatti, sarà possibile per gli uffici comunali programmare fin dal primo giorno del nuovo anno l’affidamento della restante parte dei lavori, al momento fermi a causa di un avanzo vincolato per un importo di circa 210mila euro. Mai era successo in passato che si potessero affidare dei lavori dall’inizio del nuovo anno, ora invece questa è una costante realtà.

Indice di un’azione amministrativa, la nostra, che porta risultati concreti per la cittadinanza. A scanso di equivoci per chi ancora non lo avesse capito, l’Amministrazione Giampieri ha come unico obiettivo la realizzazione del programma elettorale con il quale si è presentata agli elettori. I quali hanno affidato al sindaco e la sua maggioranza l’onore e l’onere di mantenere gli impegni assunti».

Parroccini ha ricordato alcuni dei lavori importanti messi in cantiere oltre alla Piscina comunale come la scuola Gianni Rodari, palestra comunale, belvedere Falerii - Veteres, scuola di Sassacci, sistemazione del Boschetto Parco I Maggio.